En una jornada inolvidable para el fútbol argentino, Platense logró lo que parecía imposible: conquistar su primer título en 120 años de historia. Este domingo, el Calamar venció 1-0 a Huracán en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y dio el batacazo del año.

Una vez finalizado el encuentro y en medio de la euforia por la consagración, un futbolista del Calamar sorprendió a todos con una declaración que alertó al mundo Boca.

EL REFERENTE DE PLATENSE QUE PODRÍA JUGAR EN BOCA

Ignacio Vázquez, capitán de Platense que levantó el trofeo que quedará grabado para siempre en la memoria del club, es uno de los futbolistas que suena como refuerzo en Boca para disputar el Mundial de Clubes 2025.

Con 28 años y oriundo de Hurlingham, el defensor central fue la piedra angular en la defensa del equipo durante toda la temporada. Su liderazgo y rendimiento impecable no solo fueron clave para la consagración, sino que también despertaron el interés de varios clubes grandes del país. Entre ellos, Boca, que según fuentes cercanas, podría contar con él como uno de los refuerzos pedidos por Miguel Ángel Russo para su tercer ciclo al mando del Xeneize.

Emocionado, y acompañado de sus dos hijos, Vázquez habló con la prensa tras la victoria: "Teníamos que salir campeones porque este grupo hermoso se lo merecía mucho. Se lo decía a los chicos antes de salir a la cancha: vamos a quedar en la historia del club".

Luego, con la mirada puesta en el futuro, el capitán dejó abierta la puerta a un posible cambio de camiseta: "La verdad que no sé qué va a pasar conmigo, pero quería irme por la puerta grande. Si me toca irme en junio, me voy con una estrella en el escudo que es lo más importante."

Finalmente, reafirmó su cariño por Platense, pero también su deseo de seguir creciendo profesionalmente: “Platense es mi casa, pero ojalá se me abran más puertas, porque uno quiere seguir creciendo”.

Con estas declaraciones, Ignacio Vázquez dejó claro que su futuro es incierto, pero lleno de expectativas. La posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors suena fuerte, aunque no se descartan otras opciones dentro o fuera del país.