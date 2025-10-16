Atención Newbery y CAI de Comodoro: los cinco refuerzos que sumó Empleados de Comercio de Trelew
El equipo trelewense jugará su primer Torneo Regional y sumó cinco caras nuevas. Tres futbolistas proceden del Torneo Federal A.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Club Empleados de Comercio (CEC) afrontará por primera vez en su historia el Torneo Regional Federal Amateur con un plantel renovado y refuerzos de peso para competir en la exigente Zona 11 de la Patagonia. El equipo, dirigido por Andrés Iglesias, debutará este domingo, como visitante, enfrentando a Camioneros de Caleta Olivia.
De acuerdo con lo informado por Super Depor, CEC confirmó cinco incorporaciones provenientes de equipos con gran trayectoria en la región. Guido Morón, Ignacio Terán y Enzo Galabert llegan desde Germinal de Rawson, mientras que Damián Álvarez proviene de Independiente de Trelew y Joaquín Estrada de Maronese, de Neuquén.
Estas altas potencian un plantel que viene siendo protagonista en la Liga del Valle, donde fue subcampeón en el torneo Apertura.
La ilusión en el club es grande y el objetivo está claro: posicionarse como un equipo competitivo y protagonista en el certamen federal. En la Zona 11, Empleados de Comercio enfrentará a los clubes comodorenses Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles.
Desde la dirigencia se destacó la importancia de estos refuerzos para afrontar el torneo con expectativas renovadas. No se descarta la llegada de más futbolistas en los próximos días, buscando robustecer aún más el plantel.
El domingo, en Caleta Olivia, el CEC tendrá su bautismo oficial en el Regional Federal Amateur, con la esperanza puesta en un buen debut que marque el rumbo de esta nueva etapa para el club y sus socios.
FIXTURE ZONA 11 PATAGÓNICA - TORNEO REGIONAL AMATEUR
1ª Fecha – 19/10/2025
- Camioneros (Caleta Olivia) 🆚 Empleados de Comercio (Trelew)
- Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 🆚 CAI (Comodoro Rivadavia)
2ª Fecha – 23 o 24/10/2025
- CAI 🆚 Camioneros
- Empleados de Comercio 🆚 Jorge Newbery
3ª Fecha – 02/11/2025
- Camioneros 🆚 Jorge Newbery
- CAI 🆚 Empleados de Comercio
4ª Fecha – 09/11/2025
- Empleados de Comercio 🆚 Camioneros
- CAI 🆚 Jorge Newbery
5ª Fecha – 16/11/2025
- Camioneros 🆚 CAI
- Jorge Newbery 🆚 Empleados de Comercio
6ª Fecha – 23/11/2025
- Jorge Newbery 🆚 Camioneros
- Empleados de Comercio 🆚 CAI
El ganador de la zona clasificará directamente a la tercera ronda. El segundo puede clasificar como mejor segundo de la tabla general.
En caso de no ser el mejor segundo, si está dentro de los ocho mejores segundos, avanzará a la segunda ronda.