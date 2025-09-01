(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Regional Federal Amateur es una de las competencias más importantes del fútbol argentino a nivel federal, ya que permite a clubes de todo el país, especialmente de regiones alejadas de los grandes centros urbanos, competir por un lugar en categorías superiores.

Este torneo funciona como un puente esencial para el desarrollo del fútbol regional, brindando la oportunidad a equipos de menor jerarquía y de ligas menos visibles de alcanzar un nivel nacional y profesional.

LAS DOS FECHAS TENTATIVAS PARA EL INICIO DEL TORNEO REGIONAL 2025/26

La edición 2025/26 del torneo está comenzando a definirse, con importantes detalles que el Consejo Federal está ajustando para su correcto desarrollo. Se manejan dos fechas probables de inicio: el domingo 12 de octubre y el domingo 2 de noviembre, ambas directamente relacionadas con las elecciones legislativas nacionales pactadas para el 26 de octubre.

De acuerdo a lo que informó el sitio Ascenso del Interior, la opción del 12 de octubre implicaría jugar dos semanas y luego un parate obligado en medio de la fase de grupos, algo que se busca evitar para no interrumpir el calendario, por lo que la fecha del 2 de noviembre cobra fuerza como la alternativa más firme. Si se opta por esta segunda fecha, la competencia se desarrollaría sin interrupciones hasta las fiestas, excepto por el parate habitual.

En cuanto al formato, se mantendrá sin variantes respecto a las últimas temporadas que han rendido grandes resultados gracias a la regionalización del torneo. Se conformarán zonas de grupos que luego darán paso a fases de playoff, un sistema que facilita la reducción de costos y el aumento de competitividad. En cuanto a los ascensos, se confirmaron los mismos cuatro que en ediciones anteriores, lo que mantiene el atractivo y la motivación para los equipos participantes.

Un aspecto clave en esta edición es la gestión de licencias deportivas. Desde la última temporada, se comenzó con la recepción de carpetas y la evaluación minuciosa de cada pedido por parte de la Comisión de Homologaciones, que también trabaja en la aprobación de ligas y sus plazas correspondientes. De igual manera, se inició el listado oficial de equipos que, aunque aún está en fase preliminar, ya cuenta con algunas confirmaciones de clubes cuyas ligas ya tienen aprobados sus torneos y lugares.

En la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery es el único equipo confirmado para participar tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2024. En contraste, General Saavedra, que fue campeón del Torneo Zonal 2024 y tenía la posibilidad de competir en el Regional, se bajará de la competencia en esta edición, priorizando proyectos institucionales y obras de infraestructura, aunque no se descarta que esta decisión pueda cambiar próximamente.