(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La llave entre River Plate y Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se perfila como una verdadera final anticipada. Ambos equipos, grandes candidatos a alzarse con el título continental este año, empezarán su camino en esta instancia crucial a partir del próximo miércoles 17 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Monumental de Núñez.

La serie se definirá siete días más tarde en el imponente Allianz Parque de São Paulo, escenario donde Palmeiras recibirá a River con la ilusión de avanzar a semifinales y continuar con la búsqueda de la gloria.

EL BOMBAZO DE PALMEIRAS ANTES DE ENFRENTAR A RIVER

Aunque el balón aún no rodó en esta eliminatoria, la serie ya comenzó a vivirse con intensidad fuera de la cancha. Este jueves, tras el receso de la fecha FIFA, Palmeiras anunció oficialmente la incorporación de su refuerzo estrella y rompió el mercado de pases.