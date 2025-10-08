(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) La ciudad de Puerto Madryn amaneció este miércoles con un clima especial. Desde temprano, cientos de hinchas se acercaron a la sede de Av. Julio Roca para asegurarse su lugar en una de las jornadas más esperadas del año: la gran final por el ascenso a la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, que se llevará a cabo el sábado, desde las 17 hs. en el estadio Vicente López, suelo calamar.

En total, el club aurinegro dispuso 5.000 populares y 1.500 plateas para los dos días de venta habilitados, generando una fuerte demanda desde las primeras horas. Las boleterías se abrieron con largas filas y un marco de pasión que refleja lo que significa este partido para toda la ciudad.

Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se juega ante Gimnasia de Mendoza?

Desde la dirigencia remarcaron que se espera una venta total en Puerto Madryn, así como en Buenos Aires, donde habrá expendio en la Casa del Boxeador (calle Mitre y Av. Callao).

La cuenta regresiva está en marcha: Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se juegan todo en 90 minutos, y la gente ya comenzó a hacer su parte. El Abel Sastre se prepara para vivir una noche inolvidable.

Deportivo Madryn con día, hora y lugar para la gran final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza

El escenario para el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza será el “Estadio Ciudad de Vicente López”, la cancha de Platense , donde las ilusiones de ambos equipos por ascender saldrán a la cancha para dicha definición.

El duelo entre ambos conjuntos se desarrollará sobre el césped “Calamar” el día sábado 11 desde las 17 horas.

LOS CRUCES DEL REDUCIDO:

Atlanta (2°A) vs Chaco For Ever (8°B)

Estudiantes Río Cuarto (2°B) vs Patronato (8°A)

Tristán Suárez (3°A) vs Agropecuario (7°B)

Estudiantes de Buenos Aires (3°B) vs Deportivo Maipú (7°A)

Gimnasia y Tiro de Salta (4°A) vs Temperley (6°B)

Deportivo Morón (4°B) vs San Martín de Tucumán (6°A)

Gimnasia de Jujuy (5°B) vs San Miguel (5°A) (El Lobo jujeño terminó con mejor puntaje y será local)

Además, también quedaron definidos los cuatro equipos que descendieron a la Tercera División: Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada.