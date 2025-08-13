(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) A más de ocho décadas de su inauguración, La Bombonera está en la antesala de una transformación profunda que cambiaría no solo la capacidad, sino la fisonomía misma del icónico estadio del Club Atlético Boca Juniors.

El proyecto, impulsado y liderado por el presidente del club, Juan Román Riquelme, representa un compromiso firme con la modernización sin perder la esencia y la identidad barrial que caracteriza a Boca.

La principal novedad del plan de remodelación es la ampliación significativa de la capacidad del estadio, que actualmente se encuentra con un tope aproximado de 58.000 espectadores. Con la obra concluida, la capacidad se incrementaría a un rango estimado entre 71.000 y 84.000 personas, convirtiendo a La Bombonera en el segundo estadio más grande del fútbol argentino, muy cerca de su histórico rival River Plate, cuya cancha, el Monumental, tiene una capacidad similar. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ