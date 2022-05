Así quedaron los cruces por los cuartos de final de la Copa de la Liga: cuándo juegan

La Copa de la Liga Profesional ya tiene definidos a los ocho equipos que pelearán mano a mano por un nuevo título en el ámbito local. Este lunes se jugarán los últimos partidos por la fase de grupo entre: Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Lanús (19:00), Colón vs Vélez (19:00) y Banfield vs Atlético Tucumán (21:30), todos ya sin chances de clasificación.

Sin embargo, el sábado fue el día de las resoluciones de la Zona B, con Estudiantes, Boca Juniors, Tigre y Aldosivi como los que superaron el corte.

Mientras que este domingo fue el turno del Grupo A con cuatro partidos en paralelo para finiquitar los nombres restantes que acompañan a Racing Club y a River Plate a la siguiente fase.

Las siguientes son las posiciones finales de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional tras desestimarse el reclamo de Gimnasia y Esgrima La Plata por el reclamo de que Kevin Mac Allister había jugado con cinco tarjetas amarillas ante Unión, por lo que este lunes al mediodía se sortearán los cuartos de final que se jugarán entre martes y miércoles.

Esos enfrentamientos que se jugarán en cancha de los nombrados en primer término.

ASÍ QUEDARON CONFIRMADOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Racing Club (1°A) - Aldosivi (4°B)

Boca Juniors (2°B) - Defensa y Justicia (3°A)

Estudiantes de La Plata (1°B) - Argentinos Juniors (4°A)

River Plate (2°A) - Tigre (3°B)

* En cursiva, los que jugarán la siguiente fase como local

Las posiciones quedaron así:

ZONA 1:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing Club 30 14 8 6 0 25 10 +15

2 River Plate 29 14 9 2 3 31 12 +19

3 Def y Justicia 25 14 7 4 3 26 19 +7

4 Argentinos 25 14 7 4 3 21 16 +5

5 Gimnasia (LP) 24 14 7 3 4 24 20 +4

6 Newell's 23 14 7 2 5 17 15 +2

7 Sarmiento (J) 21 14 6 3 5 17 24 -7

8 Banfield 18 13 5 3 5 17 14 +3

9 Unión 17 14 5 2 7 11 13 -2

10 San Lorenzo 15 14 3 6 5 15 17 -2

11 Talleres (C) 11 14 3 2 9 9 21 -12

12 Atl Tucumán 10 13 2 4 7 12 22 -10

13 Platense 10 14 2 4 8 12 23 -11

14 Patronato 10 14 3 1 10 10 25 -15

ZONA 2:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Estudiantes (LP) 28 14 8 4 2 33 20 +13

2 Boca Juniors 27 14 7 6 1 19 11 +8

3 Tigre 20 14 5 5 4 17 12 +5

4 Aldosivi 20 14 6 2 6 17 16 +1

5 Barracas Central 19 14 6 1 7 17 24 -7

6 Huracán 18 14 5 3 6 17 19 -2

7 Arsenal 17 14 3 8 3 20 19 +1

8 Colón 16 13 3 7 3 17 17 0

9 Independiente 16 14 3 7 4 17 18 -1

10 Godoy Cruz 16 14 3 7 4 21 24 -3

11 Vélez 15 13 3 6 4 11 11 0

12 Lanús 14 13 3 5 5 14 15 -1

13 Rosario Central 14 14 4 2 8 16 20 -4

14 Central Cba (SdE) 14 13 3 5 5 14 20 -6