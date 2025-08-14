(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El Real Madrid se prepara para un evento muy especial este jueves 14 de agosto: la presentación oficial de Franco Mastantuono como nuevo jugador del club, coincidiendo con el cumpleaños número 18 del joven mediocampista argentino.

Esta fecha tiene un significado clave, ya que al cumplir la mayoría de edad, Mastantuono podrá firmar su contrato profesional y ser incorporado oficialmente al plantel de La Casa Blanca tras haber sido transferido desde River Plate por una cifra récord para el fútbol argentino.

La ceremonia se llevará a cabo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, donde el presidente del club, Florentino Pérez, encabezará el acto de bienvenida y firmará con Mastantuono un contrato de seis temporadas, que lo vincula al club hasta junio de 2031. Luego de la firma, el ídolo naciente atenderá a los medios en conferencia de prensa para compartir sus expectativas y sensaciones antes de empezar una nueva etapa en Europa. En este sentido, distintos medios aseguran que el club español anotaría al crack argentino en su filial Real Madrid Castilla por un llamativo motivo.