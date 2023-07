Arturo Vidal cargó contra Jorge Sampaoli y lo tildó de "perdedor"

Arturo Vidal salió con los tapones de punta para pegarle a su ex entrenador en el Flamengo, Jorge Sampaoli, en lo que significó una salida inesperada hacia otro club brasileño en lo que habría sido una mala relación entre ambos.

Después de debutar con la camiseta del Atlético Paranaense, el chileno cargó contra el ex DT de la selección argentina: "yo siempre estuve en condiciones de jugar pero me tocó un técnico perdedor que no sabe valorar a los jugadores".

En lo que fue la victoria de su nuevo club contra el Bahía, Vidal dijo: “ahora espero demostrar todo lo bueno que hice en mi carrera”.

El volante ex Juventus acordó su vínculo con el club por solamente seis meses y con un claro objetivo: ganar la Copa Libertadores.

Ambos ya habían compartido equipo hace algunos años atrás, puntualmente cuando al entrenador le tocó dirigir la selección de Chile en donde también pudo sacarla campeón de América.