Arrancó el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Pista en el Municipal 2 de Comodoro

La Asociación Austral de Hockey -representada por los equipos Sub 19 Damas y Primera Damas- estará compitiendo junto a representantes de la Asociación Santacruceña Sur, Asociación Santa Cruz Norte, Asociación Bariloche y Lagos, y Tierra del Fuego. Por su parte, la Selección de Caballeros y de Damas de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista viene de ser doble campeón en el último certamen disputado en noviembre del 2021 en Caleta Olivia y defenderá el título en ambas ramas.

Matías Bahl, referente de la Asociación Austral y del Colegio de Árbitros del Hockey, señaló: “Ha sido un trabajo muy arduo desde la organización para llevar a cabo el campeonato más importante de la Argentina en hockey pista. Estamos con mucha expectativa, muy emocionados y terminando de ultimar detalles para que todo sea una fiesta”.

Messi llegó a Estados Unidos y se sumó a la Selección para los amistosos previos al Mundial

Para este certamen se contará con la presencia del DT de la Selección argentina Massimo Lanzano, Sergio Sade y Fabián Pérez, además de varios jugadores del seleccionado que participará en el mes de febrero 2023 de la Copa del Mundo en Pretoria, Sudáfrica.

“También contaremos con la presencia de ocho árbitros nacionales nombrados por la Confederación Argentina de Hockey, que vienen de Mar del Plata, Tandil, Neuquén, Chaltén, tres de Bariloche y la arbitra nacional Estefanía González Mons que representará a Comodoro Rivadavia”, agregó.

Se realizó con éxito la 1ª Corrida “Malvinas nos une” del ISFD 810 en Comodoro

A su vez habrá dos nombramientos oficiales de la Confederación: una será la directora del torneo Alejandra Maiorano, quien se encargará de recibir a las delegaciones, y el manager/coordinador de árbitros Horacio Alegre.

Este miércoles las selecciones realizarán su último entrenamiento previo al campeonato y a partir de las 17:00 horas en el Club Huergo, habrá acreditación de jugadores. Luego se realizará una charla con manager de árbitros y cuerpos técnicos. Mientras que a las 19:30 horas estará pactado el lanzamiento oficial y la presentación de la nueva camiseta de la Selección Austral.

ZONAS

SUB 19 DAMAS - ZONA UNICA

Federación Tierra del Fuego

Asociación Santacruceña

Asociación Bariloche

Asociación Austral

Asociación Santa Cruz Norte

DAMAS MAYORES - ZONA ÚNICA

El comodorense Ian Subiabre fue titular en un amistoso de la Selección Argentina Sub 17

Asociación Santacruceña

Asociación Bariloche

Federación Tierra del Fuego

Asociación Austral Asociación

Asociación Santa Cruz Norte

CABALLEROS MAYORES - ZONA ÚNICA

Federación Tierra del Fuego

Asociación Santacruceña

Asociación Santa Cruz Norte

Santa Cruz Norte "B"

Asociación Bariloche

Federación Tierra del Fuego B

Convocadas Asociación Austral Sub 19:

* Garcia Tiziana (Portugués)

* Cervatto Morena (Portugués)

* Ojeda Luana (Calafate Rugby)

* Barboza Maria Azul (Liceo Naval - BS AS)

* Manso Rosario (Náutico)

* Manso Amanda (Náutico)

* Castagnino Melina (Náutico)

* Contegrand Justina (Náutico)

* Nievas Micaela (Tiro Federal)

* Mansilla Agustina (Santa Lucia)

* Solis Laureana (Calafate Rugby)

* Bruni Ornella (Náutico)

Las jugadoras de 1ra Austral convocadas:

* De Villafañe Agustina (Chenque)

¿Quiénes son las comodorenses que siguen con chances en la Selección Argentina de Futsal?

* Garcia Valentina (Chenque)

* Balcon Luna (Chenque)

* Cobertt Natacha (Chenque)

* Castro Ximena (Comodoro Rugby)

* Diaz Abril (Portugués)

* Ninkovic Analia (Portugués)

* Leiva Julia (Náutico)

* Caceres Micaela (Náutico)

* Antonella Mamy (Náutico)

* Svoboda Maira (Calafate Rugby)

* Alvarez Rocio (Liceo Naval – Bs.As)

Técnico: Sebastián Soto

Asistente técnico: German Quintero

Entrenador de Arqueros: Marcelo Cabero

Jefa de equipo: Bahiana Silva

Coordinador de Selecciones: Fabián Barboza

FIXTURE – JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

ZONA CAMPEONATO

09:00 1 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

10:05 2 1 Asociación Bariloche Asociación Austral única DAMAS SUB 19

11:10 1 1 Asociación Bariloche Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

12:15 2 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Austral única DAMAS MAYORES

Este viernes se celebra el Festival de Boxeo “Nueva Sangre” en el Municipal 1

13:20 2 1 Asociación Santacruceña Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

14:25 3 1 Federación Tierra del Fuego Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

15:30 1 1 Asociación Santa Cruz Norte Asociación Santa Cruz Norte "B" Única CAB MAYORES

16:35 3 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

17:40 3 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

18:45 4 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

19:50 5 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte Única CAB MAYORES

20:55 6 1 Asociación Santa Cruz Norte "B" Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

09:00 7 1 Asociación Santa Cruz Norte Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

Arranca el zonal del torneo de la Primera B de Comodoro

10:05 8 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte "B" Única CAB MAYORES

11:10 9 1 Asociación Santacruceña Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

12:15 4 1 Asociación Santacruceña Asociación Bariloche única DAMAS SUB 19

13:20 5 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Austral única DAMAS SUB 19

14:25 4 1 Asociación Bariloche Federación Tierra del Fuego única DAMAS MAYORES

15:30 5 1 Asociación Santacruceña Asociación Austral única DAMAS MAYORES

16:35 10 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte Única CAB MAYORES

17:40 11 1 Asociación Santacruceña Asociación Santa Cruz Norte "B" Única CAB MAYORES

18:45 12 1 Asociación Bariloche Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

19:50 6 1 Asociación Bariloche Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

Argentina quedó eliminada de la Copa Davis tras perder la serie con Croacia

20:55 6 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

09:00 7 1 Asociación Santacruceña Asociación Austral única DAMAS SUB 19

10:10 8 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Bariloche única DAMAS SUB 19

11:20 7 1 Asociación Bariloche Asociación Austral única DAMAS MAYORES

12:30 8 1 Asociación Santacruceña Federación Tierra del Fuego única DAMAS MAYORES

13:40 15 1 Asociación Santa Cruz Norte "B" Asociación Bariloche Única CAB MAYORES

14:50 14 1 Asociación Santa Cruz Norte Federación Tierra del Fuego B Única CAB MAYORES

16:00 13 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santacruceña Única CAB MAYORES

17:10 9 1 Asociación Austral Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS SUB 19

18:20 10 1 Federación Tierra del Fuego Asociación Santacruceña única DAMAS SUB 19

Con sorpresas en la lista, Scaloni dio los convocados para los amistosos previos a Qatar 2022

19:30 9 1 Asociación Austral Asociación Santa Cruz Norte única DAMAS MAYORES

20:40 10 1 Asociación Santacruceña Asociación Bariloche única DAMAS MAYORES

FINALES – DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

08:30 11 1 3ro. Sub 19 Damas 4to. Sub 19 Damas 3º y 4º DAMAS SUB 19

09:40 11 1 3ro. Mayor Damas 4to. Mayor Damas 3º y 4º DAMAS MAYORES

10:50 16 1 5° Mayor Caballeros 6° Mayor Caballeros 5º - 6º CAB MAYORES

12:00 17 1 3° Mayor Caballeros 4° Mayor Caballeros 3º - 4º CAB MAYORES

13:10 12 1 1ro. Sub 19 Damas 2do. Sub 19 Damas 1º y 2º DAMAS SUB 19

14:20 12 1 1ro. Mayor Damas 2do. Mayor Damas 1º y 2º DAMAS MAYORES

15:30 18 1 1° Mayor Caballeros 2° Mayor Caballeros 1º - 2º CAB MAYORES