(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Franco Armani volvió a demostrar por qué es una de las figuras indiscutidas del fútbol argentino y, en particular, de River Plate. En los momentos decisivos, cuando la presión es máxima y cada segundo cuenta, el arquero se convirtió en un verdadero muro para su equipo, dejando claro que las críticas sobre su desempeño en las definiciones por penales quedaron completamente en el pasado.

En las últimas dos tandas que clasificaron a River a los cuartos de final tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores, Armani fue clave. Su actuación no solo fue determinante por las atajadas concretas, sino por la confianza y el control que mostró en esas situaciones de máxima tensión.

Esos momentos cruciales fueron suficientes para el Pulpo, apelativo que recibió por su agilidad y reflejos, para explicar su secreto para la eficacia en los penales, sorprendiendo a todos.