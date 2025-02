Armando Tula y la chance de ascenso de CAI al Federal "A": "Es importante para el fútbol de Comodoro"

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Armando Tula fue el entrenador de la Comisión de Actividades Infantiles en 2013 que, en medio de cambios, con la muerte de Fabián Salazar y Víctor Zwenger que dejó el equipo por una oferta en San Luis Potosí de Bolivia, le dieron la oportunidad de ser el DT “Azurro” con un tremendo desafío.

Aquel 30 de junio, la CAI logró el último ascenso de su joven historia. Esa tarde, en el Estadio Municipal de la ciudad petrolera, enfrentó a San Martín de Formosa en la final del viejo Torneo Argentino B y se impuso por 2 a 0 en el encuentro de vuelta, con goles de Elvio Martínez y Martín Prost. De esa forma, el “Azurro” subió al Federal A.

Hoy, tras 12 años de la gesta deportiva, el director técnico valora la posibilidad de un ascenso de la CAI al Federal “A”: “Es muy importante, no solo para la institución, sino también para nuestro fútbol, para que comience un despegue mucho más de calidad”.

“Que Comodoro se vea representado, en este caso, por medio de CAI, es importantísimo para quienes somos amantes de este deporte. Donde, indistintamente de quién tenga la oportunidad, es valioso para nuestro fútbol. Y después, obviamente, que siempre están en la memoria esos momentos que terminan siendo imborrables porque forman parte de la historia de uno como entrenador”, agregó.

El derrotero de la CAI tuvo un comienzo y un final en Comodoro Rivadavia con Germinal (2-1) y un triunfo inolvidable en el Estadio Municipal frente a San Martín de Formosa (2-0) para un equipo que tuvo en Fabián Salazar –fallecido en medio del torneo– y cerró con Tula.

Un equipo que tuvo nombres inolvidables como Mauro Leguiza, José Chacón, Nelson Seguel, Jonathan Morales, Elvio Martínez, Lucas Rodríguez, Mauro Villegas, Martín Prost, Damián Bicciconti y Fabio Pereira, que sabía a lo que jugaba y que quedó marcado en el ideario del fútbol de la ciudad.

“Era un equipo que estaba comprometido con la causa, que era llegar a la final, cosa que se pudo y había que ganarla. Se logró el objetivo frente a San Martín de Formosa, donde tuvimos un largo recorrido”, indicó el DT que, cuando llegó, se encontró con Carlos Ojeda, Daniel Ramírez como preparador físico y Juan Mancilla.

LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE CAI

El “Azurro” de Armando Tula tuvo un sello distintivo a lo largo del Argentino “B” y eso fue, sin dudas, acerca de su juego.

“Siempre, en todos los lugares que se jugó, sea de visitante o de local, como nos tocó, fue con la misma propuesta: jugar. Obviamente, jugar un fútbol donde se destacaba la habilidad colectiva, el compromiso grupal tanto para defender como para atacar”, aseguró.

“Teníamos solidez defensiva, habíamos logrado defender lejos de nuestro arco, con una defensa que ejercía una presión. A la vez que venía una jugada, ese factor de anticipación permanente se veía, tanto en el suelo como cuando venían las pelotas aéreas, con una buena faceta”, agregó.

El entrenador comodorense remarcó que los dos centrales con los que contaban eran buenos, tanto Fabio Pereyra, Marcos Rilo como Seguel, y que la idea nunca fue cambiar la historia por lo que se conocía del equipo.

EL RECONOCIMIENTO EN CANCHA

Tula parece tener fresco cada uno de los instantes que le tocaron atravesar durante su paso por el ascenso de CAI y, como un cajón con una cartita o un archivo, le cuenta a PDC una anécdota con Alejandro Delorte, histórico jugador de Olimpo de Bahía Blanca y también que jugó para Gimnasia y Esgrima La Plata, Peñarol (Uruguay), Argentinos Juniors, Brescia (Italia), Aris Salónica (Grecia), Deportivo Táchira (Venezuela), Oriente Petrolero (Bolivia) y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

“La CAI jugaba un partido en Mendoza ante Gimnasia. Perdimos 1 a 0, faltarían tres minutos para terminar y yo lo quería ganar porque se veía que por ahí nos podíamos llevar el triunfo. Entonces los mandé al ataque porque era un córner, y nos pegaron con una contra que terminamos perdiendo 1 a 0”, recuerda.

El entrenador rememora que su sensación al regresar a Comodoro Rivadavia fue de tranquilidad. “Nadie volvió con la sensación de que no lo podíamos dar vuelta, ya que jugamos bien todo ese partido, de cara al arco de Gimnasia y donde fuimos muy, pero muy superiores”.

“Cuando terminó el partido, se me acerca Delorte y me felicitó por el equipo, por la propuesta, y él me decía que ellos no habían visto ningún equipo que jugara en Mendoza y se les planteara como nos habíamos plantado nosotros y que hayamos tenido tantas chances”, recordó.

La suerte del equipo comodorense en la revancha sería con un gol olímpico de “Chuky” Morales –por un viento tremendo en la ciudad– para una definición por penales que terminó a su favor.

“Fueron momentos lindos porque que te lo reconozca un jugador de la experiencia y el recorrido en Primera, a un equipo joven como el que jugábamos nosotros, fue grato”, aseguró.