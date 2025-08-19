(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El dirigente de Nueva Generación, Armando Tula, habló tras los incidentes ocurridos el sábado en el partido contra Deportivo Roca, donde dos futbolistas de La Nueva terminaron detenidos. Tula defendió a sus jugadores, cuestionó el accionar policial y se mostró molesto con la actitud del presidente de Roca, a quien acusó de no haber actuado con diálogo para evitar el conflicto.

El clima de un partido de fútbol puede ser de fiesta, pero también puede terminar empañado por hechos que exceden lo deportivo. Eso fue lo que sucedió el sábado, tras el encuentro entre Nueva Generación y Deportivo Roca, cuando dos jugadores del equipo visitante terminaron detenidos en la comisaría después de que se produjeran incidentes en la zona de vestuarios.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Armando Tula, histórico referente y dirigente de Nueva Generación, dio su versión de los hechos y no ocultó su enojo: “A mí me da mucha bronca lo sucedido, porque empaña el trabajo que venimos haciendo durante muchísimos años. Yo me inicié en el club como jugador, después como técnico, siempre ense��ando otra forma de vivir el fútbol. Lo que pasó el sábado no nos representa”, expresó. Termina de leer la nota haciendo clic acá.