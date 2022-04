(Pasta de Campeón / ADNSUR) - La asamblea donde se elegirán nuevas autoridades en la Liga de Fútbol se llevarán adelante el próximo 7 de mayo, donde competirán dos listas. Por un lado la “Verde” que integra Paulo Neira y la “Roja y Blanca”, que lleva como candidato a presidente a Ariel Bordeira.

En las últimas horas, Bordeira brindó una entrevista a Diario Crónica en donde se despegó del actual presidente Antonio “Kelo” Carrizo, quien en un principio apoyaba la candidatura de su vice y hoy se encuentra “en el medio” de ambas listas.

"Nuestra lista no es la oficial, es una lista que armamos junto a Fernando Mateeff y Carlos Augustacci, con el objetivo de ser una alternativa", afirmó Bordeira en diálogo con Crónica.

"No es como se denomina, 'la oficial', sino que es una propuesta que nace al charlar con ´Kelo´. Le mencioné antes de arrancar este último período que era el último acompañamiento y que luego la intención era armar otra propuesta. Así lo encaramos. Pero además, el propio Carrizo señaló que él está parado en el medio de las dos Listas, es decir que no apoya a ninguna, entonces, no podemos ser Lista Oficial", señaló.

Borderia, el candidato oficialista de la Liga de Fútbol: “Queremos mantener un orden y no prometer nada raro”

"Buscamos un ordenamiento, somos autocríticos y sabemos que hay muchas cosas por corregir. También somos conscientes que capeamos la pandemia para tratar de jugar todo lo que la situación sanitaria nos permitió y me parece que no salió para nada mal. No se trata de aplicar fórmulas excepcionales, sino que de ser simples y concisos sobre lo que se necesita. A esta intención de conducción no le gusta la improvisación, sino el ordenamiento", remarcó.