La Selección Argentina cerrará esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una visita exigente a Ecuador en Guayaquil.

Sin Lionel Messi ni Cristian Romero, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el último examen de una competencia que dominó de principio a fin y en la que ya aseguró el primer puesto con 38 puntos.

El encuentro se jugará este martes 9 de septiembre a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental Banco Pichincha, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán.

Argentina llega como líder absoluto, mientras que el duelo será clave para Ecuador (26 puntos), que pelea junto a Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay por las últimas posiciones de clasificación directa. Además, la definición del séptimo lugar, que otorga el repechaje intercontinental, tiene como protagonistas a Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17).

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Datos del partido