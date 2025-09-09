Argentina visita a Ecuador sin Messi: formaciones, tv y árbitro
La Selección Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Hora, TV, formaciones y árbitro del partido en Guayaquil.
La Selección Argentina cerrará esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una visita exigente a Ecuador en Guayaquil.
Sin Lionel Messi ni Cristian Romero, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el último examen de una competencia que dominó de principio a fin y en la que ya aseguró el primer puesto con 38 puntos.
El encuentro se jugará este martes 9 de septiembre a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental Banco Pichincha, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán.
Argentina llega como líder absoluto, mientras que el duelo será clave para Ecuador (26 puntos), que pelea junto a Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay por las últimas posiciones de clasificación directa. Además, la definición del séptimo lugar, que otorga el repechaje intercontinental, tiene como protagonistas a Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17).
Posibles formaciones
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Datos del partido
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- Hora: 20 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, EE.UU.) / 18 (Colombia, Perú y Ecuador) / 17 (México)
- Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (Ecuador)
- TV: Telefé, TyC Sports y DSports (Argentina) / El Canal del Fútbol y Zapping (Ecuador)