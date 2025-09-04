Argentina tiene formación confirmada para enfrentar a Venezuela en el Monumental
La Selección Argentina jugará esta noche desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, frente a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi en el país por los puntos con la Albiceleste.
El entrenador Lionel Scaloni ya tiene definida la alineación, con la base titular habitual y el regreso de varias figuras, aunque mantiene dos dudas que se resolverán a último momento.
Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero, mientras que en defensa estarán Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi, con la incógnita de quién ocupará el lateral izquierdo: Marcos Acuña o Nicolás González, con ventaja para el jugador de River.
En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son una fija, y la otra incógnita pasa por la presencia del juvenil Nicolás Paz o de Franco Mastantuono, dos de las grandes apariciones del fútbol argentino que pelean por un lugar de arranque.