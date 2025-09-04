El entrenador Lionel Scaloni ya tiene definida la alineación, con la base titular habitual y el regreso de varias figuras, aunque mantiene dos dudas que se resolverán a último momento.

Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero, mientras que en defensa estarán Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi, con la incógnita de quién ocupará el lateral izquierdo: Marcos Acuña o Nicolás González, con ventaja para el jugador de River.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son una fija, y la otra incógnita pasa por la presencia del juvenil Nicolás Paz o de Franco Mastantuono, dos de las grandes apariciones del fútbol argentino que pelean por un lugar de arranque.

En ofensiva, el capitán Lionel Messi liderará el ataque acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada.

La formación de Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.