(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este jueves a las 20:30, la Selección Argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro tendrá un significado especial, ya que será el último partido oficial que Lionel Messi dispute con la camiseta nacional en suelo argentino. El partido también tendrá la presencia arbitral chilena, con Piero Maza como juez principal y Juan Lara en el VAR.

Argentina llega al partido con el boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo, y tras haberse consagrado campeón tanto del Mundial como de la Copa América, el equipo dirigido por Lionel Scaloni domina ampliamente las Eliminatorias. Con 10 puntos de ventaja sobre su escolta Ecuador, la selección albiceleste llega tras una contundente goleada 4-1 a Brasil y un empate 1-1 frente a Colombia en la última fecha.

Para este compromiso, Scaloni realizará al menos una modificación en el once inicial: vuelve Nicolás Tagliafico, que cumplió la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y ocupará el lugar de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Además, existe una duda en el mediocampo respecto al reemplazo de Enzo Fernández, siendo Nicolás Paz, del Como de Italia, el favorito para ingresar por delante del jugador Franco Mastantuono, del Real Madrid.

Por su parte, Venezuela llega en la séptima posición, aún con chances de clasificación a su primer Mundial. Actualmente se encuentra en zona de repechaje, y para aspirar a la clasificación directa deberá obtener seis puntos en esta doble fecha y superar a Colombia, que está sexta.

El Monumental se prepara para una despedida emotiva del astro Lionel Messi, que confirmó recientemente que no volverá a jugar partidos oficiales en Argentina. Es esperable que el cierre del encuentro se viva con un homenaje especial para uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Piero Maza

Hora: 20.30

Estadio: Más Monumental.

TV: TyC Sports, Telefe, Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.