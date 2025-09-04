En una jornada emotiva y dominada de punta a punta, la selección argentina de fútbol derrotó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los goles fueron obra de Lionel Messi, que anotó por duplicado, y Lautaro Martínez, quienes certificaron un triunfo clave para mantener a la Albiceleste firmemente en el primer puesto de la tabla.

El partido tuvo un significado especial, dado que Lionel Messi disputó su última presentación en casa en una fase clasificatoria para el Mundial. Desde el inicio, los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el juego, controlando las acciones y sin permitir que Venezuela generara oportunidades de peligro significativas.

El gol que abrió el marcador llegó a los 39 minutos del primer tiempo, con una exquisita jugada individual de Messi, tras una recuperación liderada por Leandro Paredes y una asistencia de Julián Álvarez. La Pulga definió con maestría, venciendo al arquero Rafael Romo y desatando la euforia en las tribunas del Monumental.

En el segundo tiempo, Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 75 minutos tras un preciso centro de Nicolás González, hundiendo un cabezazo certero que dejó sin chances al portero rival. Cuatro minutos después, Messi selló la goleada con otra definición impecable, tras una habilitación de Thiago Almada.

Aunque en el minuto 88 Messi anotó un tercer gol, este fue anulado por un correcto fuera de juego. Sin embargo, la contundencia y el control del partido ya estaban asegurados.

Con esta victoria, Argentina suma 38 puntos en las Eliminatorias, manteniendo una amplia diferencia con Brasil, que marcha segundo con 28 unidades. Esto le garantiza al equipo albiceleste la cima inamovible antes de su próximo compromiso, que será el martes desde las 20 horas frente a Ecuador.

Por su parte, Venezuela vive una compleja realidad tras la derrota y la victoria de Colombia sobre Bolivia en Barranquilla, que le quita prácticamente toda posibilidad de acceder al Mundial de manera directa. No obstante, esta selección tendrá una chance de buscar el repechaje en su duelo del martes contra Colombia, que llega ya clasificada y más tranquila.

SÍNTESIS

Argentina 3: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr., Tomás Rincón, Eduard Bello; y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Estadio: Más Monumental.