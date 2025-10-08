Argentina goleó a Nigeria 4 a 0 y se metió en cuartos de final del Mundial Sub 20
Con una actuación brillante, la Selección Argentina Sub 20 aplastó 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile. Los dirigidos por Diego Placente mostraron autoridad, juego colectivo y una efectividad que ilusiona de cara al duelo ante México.
Argentina dejará Valparaíso, donde disputó toda la fase de grupos, para viajar a Santiago y jugar los octavos de final ante un viejo conocido. Si hay una nación contra la que la Selección argentina se ha enfrentado reiteradamente en Copas del Mundo, esa es Nigeria. Y el Mundial Sub-20 que se juega en Chile no es la excepción: hoy, desde las 16:30 horas, se enfrentarán Argentina y Nigeria en el partido de octavos de final que se disputará este miércoles 8 de octubre desde las 16:30, y necesitará de una sede a la altura.
El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, o simplemente Estadio Nacional. Un recinto con capacidad para más de 48.000 espectadores, más del doble de los 20.500 que entraban en el Elías Figueroa de Valparaíso.
La Selección argentina alcanzó los octavos de final como líder del grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal.
Por parte de Nigeria, su clasificación se dio como uno de los mejores terceros. El seleccionado africano formó parte del grupo F, donde cayó ante Noruega (0-1), venció a Arabia Saudita (3-2) y cerró con un empate ante Colombia (1-1).
Es que en el último Mundial Sub-20, disputado hace dos años en suelo argentino, el combinado nacional cayó en esta instancia ante Nigeria por 2-0, tras una fase de grupos muy similar, en la que había ganado sus tres partidos.
ARGENTINA EN CUARTOS DE FINAL
Desde el inicio en el Estadio Nacional de Santiago, la Albiceleste impuso condiciones y golpeó rápido: Alejo Sarco abrió el marcador al minuto de juego tras una gran jugada colectiva. A partir de ahí, el dominio argentino fue total.
Maher Carrizo, figura del encuentro, amplió diferencias con un doblete antes del descanso, mientras que Mateo Silvetti, ingresado desde el banco, selló el 4-0 definitivo en el complemento.
Con esta victoria contundente, Argentina confirmó su crecimiento partido a partido y se posiciona como uno de los grandes candidatos del torneo.
⚽ Lo que viene: Argentina vs. México, un cruce imperdible
El equipo de Diego Placente volverá a presentarse en el Estadio Nacional de Santiago este sábado desde las 20:00, cuando enfrente a México por un lugar en semifinales.
Más temprano, a las 17:00, España y Colombia se medirán en el Estadio Fiscal de Talca, y los ganadores de ambos cruces se enfrentarán en semifinales.
Alejo Sarco y Maher Carrizo convirtieron en el primer tiempo y la Albiceleste pone un pie en la siguiente ronda del torneo juvenil que se está disputando en Chile.