Argentina dejará Valparaíso, donde disputó toda la fase de grupos, para viajar a Santiago y jugar los octavos de final ante un viejo conocido. Si hay una nación contra la que la Selección argentina se ha enfrentado reiteradamente en Copas del Mundo, esa es Nigeria. Y el Mundial Sub-20 que se juega en Chile no es la excepción: hoy, desde las 16:30 horas, se enfrentarán Argentina y Nigeria en el partido de octavos de final que se disputará este miércoles 8 de octubre desde las 16:30, y necesitará de una sede a la altura.

El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, o simplemente Estadio Nacional. Un recinto con capacidad para más de 48.000 espectadores, más del doble de los 20.500 que entraban en el Elías Figueroa de Valparaíso.

La Selección argentina alcanzó los octavos de final como líder del grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal.

Por parte de Nigeria, su clasificación se dio como uno de los mejores terceros. El seleccionado africano formó parte del grupo F, donde cayó ante Noruega (0-1), venció a Arabia Saudita (3-2) y cerró con un empate ante Colombia (1-1).

Es que en el último Mundial Sub-20, disputado hace dos años en suelo argentino, el combinado nacional cayó en esta instancia ante Nigeria por 2-0, tras una fase de grupos muy similar, en la que había ganado sus tres partidos.