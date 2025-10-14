La Selección Argentina se enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional, con la gran incógnita de si Lionel Messi estará desde el arranque. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el Chase Stadium de Miami, casa del Inter Miami, el club donde juega el capitán albiceleste.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer por 1-0 a Venezuela el pasado viernes en el Hard Rock Stadium, con un gol de Giovani Lo Celso, en un encuentro donde se probaron varias alternativas pensando en el futuro.

Para este compromiso, el entrenador planea repetir solo a Emiliano “Dibu” Martínez y Lo Celso respecto del equipo que arrancó ante la Vinotinto. El resto del once tendría varias modificaciones, incluyendo el ingreso de Giuliano Simeone y José Manuel López en el ataque.

La gran duda pasa por Lionel Messi, quien el sábado disputó los 90 minutos en la victoria 4-0 del Inter Miami sobre Atlanta United por la Major League Soccer, anotando dos goles. Si bien el capitán se encuentra en condiciones, su presencia desde el inicio será evaluada hasta último momento.

⚽ Argentina vs. Puerto Rico: las probables formaciones

Amistoso Internacional 📍 Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos) 🕘 Hora: 21:00 📺 TV: TyC Sports y Telefe 📱 Streaming: Flow, Telecentro Play, DGO y MiTelefe 👤 Árbitro: a confirmar

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.