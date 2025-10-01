(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La selección argentina se enfrentará este miércoles por la noche con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, con el objetivo de conseguir un triunfo que la acerque a la clasificación a los octavos de final.

El partido se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

La selección argentina, dirigida por Diego Placente, arrancó la competencia mundialista con un triunfo por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández, y donde el comodorense Ian Subiabre ingresó desde el banco de suplentes y anotó su primer gol en el Mundial, sellando el resultado.

Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la albiceleste logró un resultado muy positivo que la deja en buena posición de cara a las posibilidades de terminar entre los primeros del grupo.

La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y, sobre el cierre de la primera mitad, amplió la ventaja con un buen cabezazo.

Es una incógnita el once titular, ya que Placente no dio indicios, y se desconoce si Subiabre irá desde el arranque, aunque su ingreso en el complemento dejó buenas sensaciones.

Con un nuevo triunfo, la selección argentina podría clasificarse a la siguiente instancia, si además se da el triunfo de Italia ante Cuba.

Por su parte, Australia cayó en su debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al penal convertido por el mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos.

El miércoles tendrá mucha actividad: a las 17 jugarán España – México e Italia – Cuba, mientras que a las 20 se enfrentarán Brasil y Marruecos.