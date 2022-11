Argentina, a prueba ante Polonia por la clasificación

En el arco no hay dudas, tras el covid de Armani previo a la Copa América, Martínez se quedó con el puesto y cumple con creces en cada presentación. Si bien el entrenador declaró que podría repetir a los cuatro del fondo y que Lisandro Martínez hizo un gran partido al igual que Otamendi, Cuti Romero podría volver al equipo junto al hombre del Benfica. En cuanto a los laterales, Montiel no lo hizo bien, perdió en muchos de sus duelos y no pesó en ataque, distinto es el caso del patagónico Acuña, que aportó tanto arriba como abajo, participando mucho tanto con cuatro, como con cinco en el fondo. Habría que ver, por un lado, si el cordobés del Tottenham, en óptimas condiciones, reemplazará al del Manchester United, (¿una chance para la línea de 3?) y, por otro, si la posición de lateral derecho la ocupará Molina o incluso Foyth, de condiciones más defensivas, cerrándose para liberar al lateral de Zapala en la otra banda.

Hablemos del juego. Así como la inclusión de Guido Rodríguez en lugar de Leandro Paredes ante México se explica desde la previsión de un partido en el que se disputaría la tenencia de la pelota (las garantías que da el jugador del Betis son superiores a la del resto de sus compañeros a la hora de recuperar en su sector del campo), ante Polonia difícilmente vuelva a ser titular, es que el conjunto europeo suele intentar recuperar en propio campo y salir con transiciones ofensivas rápidas.

En este sentido y teniendo en cuenta a Enzo Fernández, de grandes ingresos desde el banco de suplentes en los dos partidos argentinos en Qatar, el lugar de mediocampista central estará en disputa entre Leandro Paredes y el ex River Plate. Ante un equipo que te regala la pelota, conviene más tener a un jugador de características más asociativas, que de recuperación. El mediocampo argentino ha sido el sector del campo más irregular en los 180 minutos jugados por el conjunto de Scaloni, De Paul, baluarte físico, técnico y hasta emocional de este equipo, está bajísimo y es uno de los futbolistas que más pelotas perdió en lo que va de la competición. Sería una prueba interesante ver a Leandro Paredes en el eje, asociado con Enzo Fernández en el lugar del jugador del Atlético de Madrid, para que forme parte más fácilmente del circuito ofensivo y que pueda pisar el área más seguido. Como tercer mediocampista, un creativo como Alexis Mac Allister, de buenos minutos ante México, podría completar la zona central.

Más adelante, menos dudas. Messi, que, si bien todavía no alcanzó su mejor nivel, mejoró contra México abriendo el partido y es indiscutible. Di María lo mismo. Lautaro Martínez sí que está un poco flojo, pero difícilmente sea sacado por Scaloni. De haber alguna sorpresa, se esperaría un ingreso de Julián Álvarez para darle más movilidad a un ataque que chocará contra una férrea defensa polaca.

En cuanto a Polonia, probablemente sea el equipo que menos propositivo sea ante el conjunto argentino en la Copa del Mundo, hasta ahora ha esperado con dos líneas de cuatro, uno que presiona por delante y la figura de Lewandowski haciendo sombra delante.

La selección, que necesita ganar si quiere no depender del resultado entre Arabia Saudita y México, tendrá dos adversarios mañana en el campo de juego, Polonia y el tiempo. Cada grano de arena que caiga en la base del reloj, desesperará a los argentinos al tiempo que agrandará a los europeos, que superan en un punto al conjunto de Scaloni y por eso con el empate ya se clasificarán a la próxima fase.

Con mucho esfuerzo y sacrificio, Argentina logró un envión anímico necesario. Así dieron cuenta las reacciones en las caras de Messi, Scaloni, Aimar y compañía tras los goles albicelestes ante su par dirigido por Martino. Será la tarea del entrenador de Pujato afuera del campo de juego y de Messi adentro, gestionar las superiores aptitudes de los futbolistas argentinos para poder abrir el marcador antes de que la desesperación facilite el trabajo polaco. Argentina vino para cosas grandes a Qatar. La hora de la verdad se acerca y millones de argentinos estaremos pendientes de lo que pase en el estadio de los containers, el 974, deseando lo mismo: que sea lo mejor, que sea fútbol.