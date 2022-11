Argentina - Polonia: Todo lo que tenés que saber de este crucial partido por la clasificación

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Este miércoles, la Selección Argentina se jugará la clasificación ante Polonia en la tercer y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar.

Precisamente, será el tercer partido en la historia entre ambos equipos en una cita mundialista. El primer duelo fue en la fase de grupos de Alemania 1974, cuando Polonia ganó 3-2 (Grzegorz Lato x2 y Andrzej Szarmach; Ramón Heredia y Carlos Babington).

La revancha se dio 4 años más tarde, donde Argentina fue anfitrión y ganó 2-0 con un doblete de Mario Kempes, en un juego correspondiente a la Segunda Fase (Grupo B) en el Gigante de Arroyito de Rosario. Fueron tres puntos claves para avanzar a la final en la que luego se impuso 3-1 frente a los Países Bajos y se consagró Campeón del Mundo por primera vez en su historia.

Argentina, a prueba ante Polonia por la clasificación

En Qatar 2022, hay expectativas y antecedentes de todo tipo. Argentina siempre pasó de ronda tras perder el primer partido en una Copa del Mundo: 1974 vs. Polonia (2-3), vs. Bélgica 1982 (0-1) y 1990 vs. Camerún (0-1). Desde Francia 1998 hasta Rusia 2018, Turquía en 2002 (3° lugar), Ghana en 2006 (Octavos), Ucrania en 2006 (Cuartos), España 2010 (Campeón), Argelia, Uruguay y Grecia en 2014 (Octavos) y Colombia en 2018 (Octavos) clasificaron a instancias finales tras perder en su debut.

El rival a vencer

Robert Lewandowski es la gran figura y fue clave en la victoria de Polonia 2-0 frente a Arabia Saudita. El delantero sumó 1 gol y 1 asistencia contra los árabes y lidera la tabla general de presencias (136) y goles (77) en la selección polaca. Es el primer jugador polaco que logra marcar y asistir en el mismo partido de la Copa del Mundo desde Janusz Kupcewicz en Italia 1982 (ante Francia).

De tensión en tensión: Argentina enfrentará a Polonia con el objetivo de lograr la clasificación

Por su parte, Wojciech Szczesny realizó 5 atajadas y fue determinante con su penal atajado frente a Salem Aldawsari de Arabia Saudita en la victoria 2-0 por la 2° jornada del Grupo C de Catar 2022, convirtiéndose en el segundo arquero polaco en atajar un tiro desde los doce pasos (el primero fue Jan Tomaszewski en Alemania ‘74). No recibió goles en sus 2 partidos del actual Mundial, reúne 9 salvadas y 13 despejes.

Polonia no perdió ni recibió goles en los últimos 3 juegos en Mundiales: 1-0 vs. Japón (Grupo H de Rusia 2018), 0-0 vs. México y 2-0 vs. Arabia Saudita (Grupo C de Catar 2022). Los polacos alcanzaron su mejor racha de vallas invictas seguidas en Mundiales, entre las ediciones de Alemania 1974 (1-0 vs. Brasil) y Argentina 1978 (0-0 vs. Alemania y 1-0 vs. Túnez). Nunca conservó su valla en 4 encuentros en fila.

Mundial de Qatar: Todo lo que tenés que saber del crucial partido entre Argentina y México

Historial a favor y último antecedente

Se registraron 11 cotejos con 6 triunfos argentinos, 3 derrotas y 2 empates. Además de los 2 duelos mundialistas mencionados anteriormente, se enfrentaron en 9 encuentros de carácter amistoso (1966, 1968, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1992 y 2011).

Polonia se quedó con el último cruce ante Argentina en el historial general: 2-1 (Adrián Mierzejewski y Pawel Brozek; Marco Ruben) en un Amistoso Internacional el 5 de junio de 2011 en el Stadion Wojska Polskiego de Warszawa, Polonia.

Por su parte, la última victoria de Argentina se dio en un Amistoso Internacional en “La Bombonera”, el partido después de haber conquistado la Copa FIFA Confederaciones de 1992 ante Arabia Saudita: 2-0 (Néstor Craviotto y Ramón Medina Bello), el 26 de noviembre del 1992.

¡Vamos Argentina! La Scaloneta derrotó a México por 2 a 0 en un sufrido partido

Argentina disputará su partido 56 en Mundiales de la FIFA ante rivales de la UEFA

De ese registro, 37 se registraron durante la fase de grupos (55 PJ: 22PG-14PE-19PP). No obstante, hay un dato preocupante: Argentina no ganó en sus últimos 5 duelos contra combinados europeos en tiempo reglamentario (0-0 vs. Países Bajos, 0-1 vs. Alemania, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia).

Su última victoria fue ante Bélgica en Cuartos de Final de Brasil 2014 con un solitario gol de Gonzalo “Pipita” Higuaín.

En cuanto a su adversario, Polonia jugó 10 veces ante combinados de la CONMEBOL en la Copa Mundial y nunca empató (4PG-6PP). Los polacos cayeron en sus últimos 3 cruces contra sudamericanos sin convertir goles: 0-4 vs. Brasil (Octavos de Final de México 1986), 0-2 vs. Ecuador (Grupo A de Alemania 2006) y 0-3 vs. Colombia (Grupo H de Rusia 2018).

Mexicanos y argentinos a las piñas antes del partido por una polémica canción contra las Malvinas

Árbitros

Principal: Danny Makkelie (neerlandés) - Líneas: Hessel Steegstra y Jan de Vries (neerlandeses) - Cuarto árbitro: Said Martínez (hondureño)

VAR: Pol van Boeke (neerlandés). AVAR: Bastian Dankert (alemán). VAR de fuera de juego: Kathryn Nesbitt (estadounidense). Apoyo al VAR: Juan Soto. (venezolano)

Posibilidades de clasificación

Argentina:

➔ Si GANA: se clasifica a octavos como primera del Grupo C, si Arabia no le gana a México o, si vence, pero no alcanza la diferencia de gol albiceleste (ahora de 2 más que Arabia).

➔ Si EMPATA: se clasificará si Arabia y México igualan, o si se impone el equipo de Martino por diferencia de dos o menos goles. Y si México consigue la ventaja de tres tantos, el desempate con Argentina dependerá de los goles que haya marcado cada uno.

Sin margen de error, Argentina va por su primer triunfo del Mundial ante México: Hora, tv y probables formaciones

➔ Si PIERDE: quedará eliminada.

Polonia:

➔ Si GANA: se clasifica a octavos como primera del Grupo C, si Arabia no le gana a México o, si vence pero no alcanza la diferencia de gol polaca (ahora de 3 más que Arabia).

➔ Si EMPATA: se clasificará a octavos de final con 5 puntos, y avanzará como líder, si Arabia no derrota a México.

➔ Si PIERDE: podría avanzar a octavos si Arabia y México empatan o si gana México, pero no lo alcanza en diferencia de gol (ahora de 4 más que México)

Por último, el partido se jugará este miércoles en el Estadio 974 a las 16 horas (horario Argentina).