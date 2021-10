(Pasta de Campeón - ADNSUR) - En la presentación del Gran Premio “Vivamos Comodoro” se vio presencia femenina, y por primera vez Micaela Solco se subirá a un Arenero en una competencia oficial, como invitada, junto a cuatro participantes más.

La misma debía disputarse este sábado 23 en la ciudad de Sarmiento, sin embargo fue suspendida con anterioridad ante las condiciones climáticas que afectaron la zona. Micaela Solco fue parte de la presentación que se realizó en el gimnasio Municipal N°4, y se mostró feliz y contenta por esta posibilidad.

En dialogó con PDC, la piloto expresó la sensación que vive subiéndose a un Arenero, “Es adrenalina, el día de la carrera va a ser otra cosa, estoy feliz de no ser la única y de que hayan dos chicas más y que se sigan sumando, que no tengan miedo, que se animen”.

Para Micaela será su primera competencia en Arenero, consultada por sus expectativas manifestó, “me siento confiada, tengo un auto que anda y confiada que se puede logra. Iré a disfrutar, el podio no me importa, quiero terminar la carrera”.

La piloto es integrante del Club Areneros Mara, quienes comparten sus actividades en familia, y le llegó esta gran posibilidad como un gran legado familiar que comparte con su padre, hermanos y pareja.

“Al arenero me subí por primera vez el año pasado porque no me animaba mucho, después que le empecé a agarrar confianza. Un día llegó mi papá nos habló, y nos agarró de sorpresa porque corremos los tres, mi hermano y mi pareja. Había que subirse, animarse y a no tenerle miedo”, sentenció Micaela.

El gran premio “Vivamos Comodoro” se disputará en la ciudad de Sarmiento y será la segunda fecha del campeonato en las categorías 1.4 y 1.6 CC, donde se mezclaran a pilotos con experiencia e invitados, con la participación de cinco mujeres. Junto a Micaela, participarán Paola Villarroel, Gisela Morales, Agustina López y Johana Sánchez.