(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado por la noche, Buenos Aires fue testigo del espectacular triunfo del kickboxer profesional de Comodoro Rivadavia, Anthony “La Mantarraya” Guzmán, quien volvió a dejar en alto el nombre de la Patagonia Argentina al consagrarse campeón IKC K1 Welter (67 kg) en la gran final del Super 4, disputada en el Main Event XX “Noche de Campeones”.

El combate estelar enfrentó a Guzmán con Tomás Pilotti, representante del Team Domínguez-Dojo Serpiente, en un duelo cargado de intensidad y técnica. Tras un intercambio vibrante y muy parejo durante los primeros rounds, “La Mantarraya” logró imponerse por nocaut en el cuarto episodio, consolidando así su posición como uno de los grandes referentes del kickboxing sudamericano.

Esta victoria llega para afianzar aún más la destacada carrera de Anthony, quien semanas atrás, en junio de 2025, ya había demostrado su poderío en el XIX Main Event realizado en el Microestadio del Club Huracán de Parque Patricios, Buenos Aires. En esa semifinal por el título IKC Argentina, Guzmán derrotó por nocaut temprano a Cristian Aldeco, en un combate que terminó con una combinación perfecta de kicks y puños potentes, bajo la atenta observación del juez Arce, quien decidió detener la pelea en el primer round.

ANTONIO GUZMÁN, DE PROMESA A REALIDAD Y EL SUEÑO DE BRILLAR EN EL EXTERIOR

Anthony Guzmán, entrenado en el Gym Fight Club bajo la guía del técnico y director patagónico Darío Achaval, se convirtió en la principal figura del kickboxing de la Patagonia Argentina. En 2024, obtuvo el premio "Pasta de Campeón" y se consolidó como uno de los competidores profesionales más destacados de la franquicia World Grand Prix, el torneo más importante de Latinoamérica.

Además, el dominicano radicado en Comodoro se consagró campeón del Risk Combat en la categoría 65 kg y revalidó su título en el Nacional World Kickboxing Network, siendo el primer y único patagónico en lograrlo. Entre sus grandes logros también destacó su nocaut en diciembre de 2024 al mexicano Rafael Jiménez, que le valió el título continental WKC en Santiago de Chile.

En marzo de 2025, Guzmán defendió exitosamente su título sudamericano en modalidad K1 en el Rada Tilly Fight Night, venciendo al uruguayo Brandon Sánchez, lo que demuestra su constante evolución y dominio en la disciplina.

Con este nuevo triunfo en Buenos Aires, Anthony Guzmán no solo reafirma su lugar como la joya del kickboxing argentino sino que también abre las puertas para dar el salto internacional. Su próximo objetivo es obtener una oportunidad dentro de la prestigiosa franquicia Main Event Championship, reconocida por su capacidad para catapultar a los mejores talentos sudamericanos hacia escenarios de primer nivel en Europa y Japón.