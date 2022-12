Aníbal "Pelé" Núñez: Jugó dos Mundiales con Argentina, brilló representando a Comodoro y ahora decidió retirarse del futsal

(Pasta de Campeón / Por Carlos Álvarez) - El experimentado jugador, que comenzó a jugar futsal a los 18 años invitado por su tío en Puerto Deseado, defendió la última temporada la camiseta de 70/30 donde disputó una División de Honor a nivel nacional. Tiene una extensa trayectoria en equipos del futsal comodorense con una gran etapa en Casino Club, y luego jugó en Sindicato Petrolero, Clear, Transporte Caamaño, Autolavado El Tiburón y Flamengo, pero la pandemia por COVID lo llevó a pensar en el retiro definitivo luego de dos décadas jugando fútbol de salón en un gran nivel.

En su adolescencia, cuando empezó jugar al futsal invitado por su tío en Puerto Deseado, Anibal "pele" Núñez jamás pensó en que tenía por delante una carrera deportiva exitosa. El solo quería jugar a la pelota y comenzó en Los Amigos.

Nacido en Buenos Aires pero criado en Santa Cruz, su forma de jugar a la pelota lo trajo a Comodoro Rivadavia invitado por Miguel Schlebush quien lo tuvo como jugador en la etapa gloriosa de Casino.

"Mis inicios fueron allá por el año 98 aproximadamente con el club de amigos. Un tío me invitó a jugar un Provincial y fue el inicio de mi carrera en el futsal. Fue con un equipo de Puerto Deseado, y lo demás fue algo hermoso. No me puedo quejar de todo lo que me dio el futsal", le confesó a Pasta de Campeón.

En las últimas temporadas jugó en Comodoro para 70/30 (ex Jamemú) llegando a disputar las instancias finales en la División de Honor, y ya había amagado con su retiro pero su familia lo seguía apoyando como desde el primer día.

"La verdad que con la pandemia ya no me dieron ganas de volver a entrenar como antes. Ahí lo fui asimilando de a poco, y lo estiré hasta ahora. Estaba con 70/30 mi último equipo y pude despedirme con una División de Honor a nivel nacional. Luego jugué unos partidos más a nivel local porque estábamos en semifinales pero ya había dicho basta. Me cuesta mucho entrenar y ese fue el principal motivo para colgar los botines", comentó.

LA SELECCION ARGENTINA FUE TOCAR EL CIELO CON LAS MANOS

Para hablar de su extensa trayectoria, "Pele" hace un descanso y piensa. Sin dudas, y más allá de tener épocas gloriosas con Casino Club donde fue múltiple campeón, el haber vestido la camiseta de la Selección Argentina en dos mundiales es algo muy diferente.

"Lo que más rescato es haber llegado hasta donde uno nunca imagino. Jugar dos mundiales, y estar en el podio es algo único. Tal vez me faltó salir campeón con la celeste y blanca, pero lo vivido no lo cambio por nada. Fui muy feliz con mi carrera deportiva. Haber sido reconocido a nivel nacional en muchos equipos y por técnicos. Que hablen bien de uno eso me pone muy feliz", destacó Núñez.

A la hora de hablar de sus equipos no quiere olvidarse de ninguno, y los comenta casi cronológicamente. "Mis equipos fueron Los Amigos de Puerto Deseado, y luego en Comodoro estuve con Casino Club, Sindicato Petrolero, Clear, Transporte Caamaño, Autolavado El Tiburón, Flamengo y me despedí con 70/30. En Río Grande jugué para la fililar de River Plate, en Santa Cruz jugué como refuerzo de Isidoro y Casa Magallanes, estuve en Bucaramanga en Colombia también", destalló.

Actualmente tien 42 años y trabaja como inspector en el área de Bromatología de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. "Ahora a mirar el futsal nacional de otro lado pero siempre apoyando a quien me llame para q esto siga creciendo", concluyó Anibal Núñez quien supo ganarse el respeto adentro y afuera de una cancha de futsal dejando huella en cada equipo que defendió.

