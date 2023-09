FUTBOL Torneo provincial SUB 13 Y SUB 17: CAI y Huracán comienzan su participación en Esquel y Lago Puelo Este fin de semana comenzará a jugarse el Torneo provincial de clubes Federación Patagónica para las categorías Sub 13 y Sub 17. CAI y Huracán son los representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro y comenzarán su participación de visitante, en Esquel y Lago Puelo. Este torneo determinará el club que participará del Torneo Regional de Clubes.