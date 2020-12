BUENOS AIRES - “Maradona trató de suicidarse en Cuba”. La reveladora frase le pertenece a Alfredo Cahe, el histórico médico personal de Diego durante más de tres décadas.

“Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad”, reveló Cahe, en una entrevista concedida a Intratables por América TV.

“Fue durante la segunda internación de Diego en La Habana”, amplió el doctor. “No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”, precisó el histórico médico personal del Diez entre 1977 y 2007.

Por otra parte, Cahe explicó porqué Maradona tenía dificultades en el habla. “Por dos motivos. Primero, porque tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer, como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación”. Y agregó: “En Cuba se sentaba cerca del mar y no hablaba. Era difícil sacarle una palabra a Diego”.

Días atrás, Alfredo Cahe había sido muy crítico por la manera en que se lo trató a Diego Maradona desde la operación por un hematoma subdural el 4 de noviembre. En este sentido, sorprendió con una cruda definición respecto del fallecimiento del Diez, 21 días después en su domicilio del barrio privado San Andrés, en Tigre. El doctor dijo que la muerte del Diez a los 60 años fue “un suicidio lógico”.

"

Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente. Y el segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado... para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo’, y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto”, expresó en un entrevista con Canal 9.

Además, Cahe deslizó que él había sugerido una posible internación en Cuba, pero su propuesta no fue atendida por el círculo íntimo del campeón del mundo en 1986. “No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la... Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado. Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor”, aseguró.