Alerta en River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezzella ante Independiente

(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El mundo River Plate y el fútbol argentino se vieron sacudidos este domingo tras confirmarse la grave lesión que sufrió Germán Pezzella, defensor titular de River y campeón del mundo con la selección argentina.

El marcador central tuvo que abandonar el partido contra Independiente con lágrimas en los ojos, un presagio que terminó por confirmarse con los estudios médicos posteriores: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses.

La jugada se produjo cerca de los 40 minutos del primer tiempo, cuando Pezzella chocó con el delantero rival Walter Mazzanti. Inmediatamente, el zaguero se mostró visiblemente dolorido y minutos después debió ser retirado en camilla, lo que generó una profunda preocupación en el cuerpo técnico, sus compañeros y la afición riverplatense.

La imagen del defensor llorando en el banco de suplentes es un claro reflejo del impacto emocional que representa esta lesión para un futbolista acostumbrado a ser clave en la estructura defensiva.

PEZZELLA ESTARÁ MÁS DE 7 MESES SIN JUGAR EN RIVER

Tras las primeras evaluaciones y el seguimiento médico, los especialistas confirmaron que Pezzella sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla izquierda, una de las lesiones más temidas en el fútbol por el tiempo prolongado de recuperación que implica. El defensor deberá pasar por un proceso inflamatorio inicial antes de poder ser intervenido quirúrgicamente.

El diagnóstico estimado para volver a jugar oscila entre los seis y ocho meses, lo que lo deja fuera de prácticamente toda la temporada y complica seriamente la planificación del entrenador Marcelo Gallardo.

River Plate enfrenta un panorama aún más complicado debido a que ya arrastra bajas sensibles en el sector defensivo. Paulo Díaz, otro de los pilares del fondo, está lesionado y fue preservado para la próxima fecha, mientras que Lucas Martínez Quarta padece un desgarro muscular, lo que obliga a Marcelo Gallardo a buscar alternativas en la zaga para afrontar los compromisos venideros con la máxima competencia internacional, la Copa Libertadores.

Ante este contexto, el cuerpo técnico apostará por jóvenes promesas y refuerzos recientes como Lautaro Rivero y Sebastián Boselli, quienes deberán asumir mayores responsabilidades en la defensa y demostrar su capacidad para sostener la exigencia que demanda River en esta etapa clave de la temporada.

Para la institución de Núñez, la lesión de Germán Pezzella no solo representa una baja deportiva significativa, sino también un desafío en lo emocional y estratégico. El defensor, reconocido por su liderazgo y experiencia – con un título mundial ganado con Argentina –, es una pieza irremplazable dentro del vestuario y en el campo de juego.

El Millonario tendrá hasta mañana lunes para modificar la lista de la Copa Libertadores y reemplazar al lesionado Pezzella.