(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El partido entre Independiente y River Plate terminó 0-0 en un intenso clásico disputado en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

A lo largo del encuentro, se vivieron varias polémicas principalmente por tres goles anulados por fuera de juego, dos para Independiente (de Santiago Montiel y Walter Mazzanti) y uno para River (de Miguel Borja), lo que generó críticas y debates sobre la actuación arbitral.

Sin embargo, la gran preocupación para River fue la lesión de Germán Pezzella, uno de sus defensores titulares y campeón del mundo con Argentina, quien debió abandonar el campo en camilla y entre lágrimas tras un choque con Walter Mazzanti cerca de los 40 minutos del primer tiempo.