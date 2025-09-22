La salud del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, volvió a generar preocupación en el mundo xeneize este lunes. A sus 69 años, el DT fue internado en un hospital durante la mañana para someterse a estudios médicos, apenas horas después de haber dirigido en cancha el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera.

Aunque no se han detallado mayores precisiones sobre su estado actual ni el motivo exacto de la hospitalización, la noticia mantiene en alerta a hinchas, jugadores y al cuerpo técnico del club. Esta situación recuerda un episodio reciente a principios de mes, cuando Russo debió ser internado por una infección urinaria que afectó su salud y lo obligó a permanecer una semana en el instituto Fleni.

Russo explotó de bronca cuando le preguntaron sobre su estado de salud: “Dijeron muchas tonterías"

En aquel momento, luego de recibir el alta médica, Russo se reincorporó a los entrenamientos en la Bombonera pocos días antes del partido ante Rosario Central. Para este lunes, el plantel de Boca Juniors contó con jornada libre, por lo que sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez no debieron asumir la conducción de las prácticas, a diferencia de lo ocurrido en semanas pasadas durante la internación del entrenador.

La incertidumbre sobre la recuperación de Russo genera expectativa respecto a su continuidad y al impacto que pueda tener en el equipo de cara a los próximos partidos. Por ahora, desde el club mantienen el hermetismo y aguardan los resultados de los estudios médicos para comunicar un parte oficial.

LA AUTOCRÍTICA DE RUSSO TRAS EL EMPATE DE BOCA

Boca Juniors dejó escapar una victoria segura tras empatar 2-2 con Central Córdoba en la Bombonera, en un partido donde el equipo de Miguel Ángel Russo dominó el primer tiempo y llegó a estar dos goles arriba, pero no pudo sostener la ventaja. El empate generó decepción entre los hinchas y también en el propio entrenador, que asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el juego.

Boca empezó el encuentro con un control absoluto del juego y logró abrir el marcador para irse al descanso con una ventaja cómoda. Sin embargo, en la segunda mitad Central Córdoba reaccionó de manera contundente y logró empatar el partido, silenciando por momentos al público de la Bombonera.

En conferencia de prensa, Russo fue claro y asumió la responsabilidad: “Me hago cargo de todo”. Una de las decisiones más discutidas fue la utilización de solo un cambio en todo el partido, cuando a los 74 minutos ingresó Alan Velasco en lugar de Brian Aguirre. El técnico explicó que fue una “decisión mía” y reconoció que el desarrollo del encuentro todavía pedía frescura para sostener el resultado.

Aunque destacó que el equipo hizo un buen partido y controló gran parte del juego, reconoció que faltó “tranquilidad y manejo de los tiempos” para evitar la remontada del rival. Russo definió el resultado como un “sabor a derrota”, aunque afirmó que no se fue del todo con bronca.

Russo analizó el estilo agresivo y ofensivo del fútbol argentino, donde los equipos no especulan y salen siempre a atacar. “Cualquiera te pone tres delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés cuatro goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó”, señaló.

El técnico agradeció la ovación que los hinchas le brindaron al equipo al final del encuentro, aunque lamentó no haberles dado una victoria: “En la Bombonera uno gana. No me pregunten cómo ni por qué. De local hay que ganar. Me duele eso. Era un partido que teníamos acomodado”.