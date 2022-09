(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Alejandro Apo es sinónimo de fútbol y su presencia acapara a nostálgicos de la AM, diarios de papel, de recuerdos por radio que se trasladaban a olores como El Gráfico. Sin embargo siempre su voz, sus ideasy la pasión por la pelota nos lleva al fútbol.

Apo fue uno de los invitados de la Feria del Libro 2022 que se celebra en Comodoro Rivadavia, en la que el estado Municipal fue parte de la organización, y el escritor y creador del espectáculo “Y el fútbol cantó un gol”, junto a Qalter “El turco” Sanjurjo tuvo una gran cantidad de público.

Luego de la presentación de firmar autógrafos, de un saludo y tomarse fotos, Apo atendió a Pasta de Campeón e inevitablemente recordó a Diego Maradona, con quien mantenían una afectuosa relación.

“Lo llevamos en el alma, para mi es inolvidable y para es otra de las personas que me cuesta mucho elaborar su partida. Lo dije en un momento del espectáculo y la gente me acompañó, pero yo no puedo elaborar la muerte de él porque creo que en algún momento va a aparecer”, aseguró.

“No lo tengo elaborado y me golpeó tanto, como a tantos argentinos”, aseguró el icónico comentarista en las transmisiones junto a Víctor Hugo Morales, que ahora hacen Relatores.

El también entrenador de fútbol y analista confió que muchos años y encuentros compartió con “Pelusa”, a casi dos años de su partida.

“Nos lastimó mucho, teníamos una relación cariñosa con él y la disfrutaba en cada viaje o cada vez que nos encontrábamos para lo periodístico. Era un placer estar con él”, valoró Apo, quien también aseguró valoró la organización de la Feria del Libro 2022 y del úblico comodorense que siempre lo acompaña.