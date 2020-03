El presidente Alberto Fernández planteó que el fútbol en la argentina debería suspenderse por el avance del coronovirus, pero aceptó que se juege a puertas cerradas y envió un mensaje de presión a las cadenas premium que transmiten la Superliga en codificado.

“A mí me parece que el fútbol como cualquier espectáculo que nuclea gente es bueno que no lo hagamos. Pero si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido", apuntó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Mitre.

Fernández aprovechó además para enviar un mensaje contundente hacia las señales que transmiten la Primera División por codificado. "Si la televisión accede a transmitir aun a quienes no tengan codificado para que todos lo disfruten, mejor aún", afirmó.

El pedido de Alberto se da en medio de un clima de cambios en la AFA y la Superliga que podrían incluir la apertura de ciertos partidos por la Televisión Pública. La reestructuración de la AFA y la disolución de la Superliga (una vez que termine la competencia oficial) dará pie a la nueva Liga Profesional. Ese nuevo torneo de Primera División acelerará las negociaciones que ya mantienen en el canal estatal para transmitir al menos dos encuentros por fecha de forma abierta.

Asimismo, el Presidente defendió al decisión de River de no presentarse a jugar frente a Altético Tucumán luego de que se detectara un caso sospechoso en su Reserva. Se trata del juvenil Thomas Gutiérrez, por el cual se determinó el cierre de las instalaciones. La decisión unilateral del club trajo polémica y especulaciones en torno a la interna de AFA. La Superliga ya anticipó sanciones.