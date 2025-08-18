(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este domingo por la noche, Boca Juniors logró poner fin a la peor racha sin triunfos en su historia luego de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, al imponerse con contundencia por 3-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Esta goleada significó un profundo alivio para el club y sus hinchas, que volvieron a vibrar con una fiesta en las tribunas tras mucho tiempo.

El partido fue de vital importancia para el Xeneize, tanto por la necesidad de recuperar confianza como por dejar atrás un período sombrío que había generado mucha presión.

Pero, sin dudas, el momento más emotivo y significativo fue la anotación del 3-0 definitivo, obra de Alan Velasco, quien ingresó en la segunda mitad para reemplazar a Miguel Merentiel. Velasco, que había llegado al club como uno de los refuerzos destacados del año, pudo finalmente sacarse la espina marcando su primer gol oficial con la camiseta de Boca. El volante explotó en llanto dentro del campo de juego, liberando toda la bronca y la emoción acumulada, mientras sus compañeros lo abrazaban para compartir ese hito tan esperado. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ