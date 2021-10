Sergio Agüero tiene cada vez más cerca su debut en Barcelona, donde llegó hace tres meses pero las lesiones no lo dejaron tener actividad. Y en la previa del duelo ante Valencia de este domingo, el delantero habló de todo en una extensa entrevista con el diario El País de España.

Sobre la muerte de Diego Armando Maradona, quien era el abuelo de su hijo Benjamín, contó que transitó la noticia "muy mal". "¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín (Gianinna). Me acuerdo hasta lo que le pregunté. '¿Es verdad o no?', le escribí. Me contestó que sí", comentó.