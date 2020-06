Después de la operación de meniscos, el Kun Agüero volvió a comunicarse con sus seguidores de Twitch y relató cómo fue su internación en Barcelona, donde fue operado por el Dr. Ramón Cugat. Con un tono divertido y despreocupado, el delantero indicó que está contento porque la lesión no fue más grave y reveló que está trabajando para volver antes del partido con el Real Madrid, por la Champions League, que fue programado para el 7 de agosto.

“Vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije ´la p… que lo parió´. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, pero era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados”, bromeó.

“Alta droga me dieron. Encima vino una enfermera para hacerme unas preguntas y no tenía forma de responderle. Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada”, indicó el delantero argentino.

Aprovechando su estadía en Barcelona, donde fue operado, sus fanáticos le preguntaron si lo verá a Lionel Messi: "Hablé con Messi, todo el tiempo hablo. Me mandó mensaje el pá. ¿Pero qué quieren que haga gente? No puedo ni caminar yo, no lo voy a ver. Por ahí más adelante", dijo.