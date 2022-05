(Pasta de Campeón / ADNSUR) - La presentación del TC en Termas de Río Hondo dejará para siempre un grato recuerdo en el piloto radatilense Marcelo Agrelo. Es que a bordo del Torino del Maquin Parts logró su primera pole en el Turismo Carretera luego de 30 presentaciones.

La alegría del sábado se desdibujo pasado el mediodía del domingo, pero como el piloto formado en el karting sabe que los fierros a veces son ingratos supo valorar lo que pasó y trazó un balance positivo. "No fue el domingo esperado, tuvimos que abandonar en la final (por un problema en el motor), pero lo positivo es la competitividad del Toro del @maquinparts", confesó Agrelo.

El sábado fue el más rápido, el piloto que todos felicitaron en parque cerrado porque había logrado su primer pole. "El sábado en Termas es un día que no me voy a olvidar nunca. Gracias a todos los sponsors que hacen posible, a toda mi familia y gente cercana que me bancan siempre y a todos los integrantes del gran equipo @maquinparts por el apoyo y el excelente laburo que hacen", apuntó Agrelo, quien ahora se ubica en el 24to lugar en el campeonato que pasó a liderar Santiago Mangoni, ganador de la prueba del domingo.