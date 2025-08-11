Un gran fin de semana redondeó Marcelo Agrelo, quien había comenzado el viernes con la novedad que largaba último al sacar la bola 49 en el sorteo para la Carrera de las Estrellas en Villicum

El experimentado piloto radatilense hizo una carrera inteligente, finalizó 9no y se ganó su lugar en la Copa de Oro para ir en busca de la corona del TC 2025, y se llevó el campeonato de carreras especiales.

Sin dudas, el integrante del Maquin Parts viene teniendo una gran temporada. El triunfo en San Juan fue para Martín Vázquez, seguido por Facundo Chapur y Juan Manuel Evarlin.

y ahora con esos resultados, el campeonato, cumplidas 9 carreras: 1ro. Julián Santero: 239,5 puntos, 2do. Marcelo Agrelo: 234, 3ro. Mauricio Lambiris: 216, 4to. Juan Martín Trucco: 216, 5to. Agustín Canapino: 211,5 puntos.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

La próxima carrera, 10ª. del campeonato que cierra la etapa regular, será el 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Campeonato – TC – Disputadas 9 de 15 fechas