“El nuevo amor futbolero de Luciana Salazar, confirmadísimo, es Julián Álvarez”, lanzó Paula Varela sobre el final del programa. El nombre sorprendió por dos razones: primero, porque no se trata de ningún ‘Nicolás’ como habían informado previamente; y segundo, porque hace pocos días se confirmó el pase de La Araña al Manchester City.

Y sumó, sin revelar su fuente: “Ya fue mucho a su casa, lo han visto los vecinos del edificio. Sorpresivamente, a ella se la vio en el palco de River. Obviamente, fue a verlo a él. Él le dedicó los dos goles del partido anterior”.

Cuando Luciana fue consultada hace unos días por su vida privada, su respuesta fue tajante aunque no desmintió ni confirmó la data: "De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos. Por ahora estoy bien así, como estoy en mi vida, bajo llave".