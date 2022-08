(Por Pasta de Campéon / ADNSUR) Se viene un CFC 9 histórico con seis kickboxers comodorenses profesionales arriba del cuadrilátero. La frutilla del postre será la presentación del “Diabillo” Cabrera, que no pelea desde su presentación por el título del mundo en México, donde dejó una gran imagen.

“Estoy trabajando para esto hace tres meses. Venía de un párate por una lesión de mi última pelea en México. Estuve haciendo la preparación física con Walter Rayan, que me ayudó mucho. Estas tres últimas semanas ya con Darío (Achaval) buscando la parte técnica y específica para la pelea”, comentó el mayor de los hermanos Cabrera.

El kickboxer del Gym Fight Club viene trabajando en silencio hace tiempo porque sabía que debía estar listo para cualquier combate que aparezca. Casi cierra un título sudamericano y finalmente peleará por el cinturón argentino profesional K-Box. Sobre la decisión de no exponerse demasiado, admitió: “Traté de no mostrarme porque hace mucho no peleó acá en Comodoro. Quiero que la gente cuando me vea se sorprenda y se lleve una buena imagen”.

Hace unas semanas, Adrián viajó a Buenos Aires , donde aprovechó a entrenar con su hermano “Angelito” en el gimnasio del campeón Lucas “El niño “ Arce.

“Estuve moviéndome allá. Trabajando en la parte física, la parte técnica y haciendo sparring. Afilando últimos movimiento para pelea”, contó.

El rival será el barilochense Jhonatan Ramírez, del cual “Diablillo” no tiene demasiadas referencias. Sobre esto, enfatizó: “no sé nada sobre él. Me dijeron que es aguerrido y que viene en ascenso. Vamos a dejar todo como siempre. Es un objetivo ser campeón argentino y él se interpone en mi camino. Vamos a hacer lo que sé para conseguir la victoria“.

Al consultarle con qué peleador se encontrará la gente el sábado, el kickboxer no titubeó y remarcó: “con uno con ganas y hambre. Con sed de mostrarse y crecer. Estoy aún con la espina por el título que perdí en México, que fue una guerra. Quiero tener revancha asique y esto es muy importante para obtenerla. Tengo que sumar peleas y este título va a sumar mucho en mi carrera. Van a ver un ´Diablo´ endemoniado que va por todo”.

Cabrera se presentará este sábado en la gala del Comodoro Fight Club 9. El evento comenzará a las 18 horas con una gran cartelera amateur y a las 21 empezará la histórica velada que tendrá seis representantes locales profesionales.