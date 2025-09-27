Adrián “El Diablillo” Cabrera vuelve al ring en la Guerra de Leones VI en Comodoro
El sábado 11 de octubre, el comodorense combatirá ante el chileno Gonzalo Machuca en el festival de kickboxing “Guerra de Leones VI” que ofrecerá una prestigiosa velada internacional en el Gimnasio Municipal Nº1, en un enfrentamiento de la Selección de Comodoro contra el combinado de Chile.
El próximo sábado 11 de octubre, el kickboxing tendrá una cita de alto nivel en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, con la realización de la prestigiosa velada internacional “Guerra de Leones VI”.
Allí, el comodorense Adrián “El Diablillo” Cabrera volverá a subirse al ring tras tres años de ausencia, enfrentando al chileno Gonzalo Machuca en un duelo que promete ser electrizante dentro del clásico Argentina vs Chile.
Cabrera, una de las grandes figuras del kickboxing local, no esconde su emoción por volver a competir en su ciudad: “Estoy muy contento de volver a pelear en mi ciudad y otra vez representar al país. Tengo muchas ganas de que la gente me vea volver a brillar, en una nueva versión de mí, mucho más maduro y al cien por ciento”, señaló.
Sobre su rival, anticipó: “Machuca anda bien, es fuerte y está activo. Lo estuvimos estudiando y vamos a plantear una pelea de cerca, a imponer mi ritmo y mi pegada. Estoy entrenando muy fuerte para que el triunfo quede en Comodoro”.
La función social del Team Diablillo
Además de su faceta como peleador, Cabrera encabeza un proyecto con impacto comunitario: el Team Diablillo, una escuela de kickboxing que funciona en el barrio Juan XXIII, en Mariano Rodríguez 1129. Allí entrenan niños desde los 6 años, con una propuesta que combina deporte, disciplina y contención social.
Estoy muy contento de volver a pelear en mi ciudad y otra vez representar al país. Tengo muchas ganas de que la gente me vea volver a brillar, en una nueva versión de mí, mucho más maduro y al cien por ciento
“Formamos esta escuela hace más de un año y cada vez se suman más chicos. Con mi papá trabajamos para sacar a los pibes de la calle y darles un espacio donde puedan enfocarse en la disciplina y en el deporte”, explicó el comodorense.
Un evento internacional en Comodoro
La velada organizada por Alejandro Mellado reunirá a los mejores exponentes del kickboxing en la región, con el condimento especial de los duelos entre Selección de Comodoro vs Selección de Chile.
“Estoy muy agradecido con Alejandro por esta oportunidad de ser protagonista. Este Argentina-Chile tiene un sabor especial y quiero dejar la bandera bien arriba”, subrayó Cabrera.
El peleador también agradeció el respaldo de Comodoro Deportes: “El acompañamiento de Hernán Martínez es fundamental. Siempre está tratando de dar una mano y eso me permite crecer tanto en mi escuela como en mi carrera”.