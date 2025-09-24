River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-1 frente a Palmeiras en Brasil y caer globalmente 5-2 en los cuartos de final.

Aunque había ganado 2-1 en la ida, el Millonario arrancó bien en el partido de vuelta con un gol temprano de Maximiliano Salas a los 7 minutos, igualando la serie momentáneamente.

Sin embargo, en la segunda parte se replegó defensivamente y pagó caro el retroceso. Vitor Roque empató para Palmeiras a los 50 minutos del tiempo total.

En los últimos minutos, Marcos Acuña fue expulsado tras cometer un penal que José López convirtió para definir el encuentro.

Sobre el final, el “Flaco” López selló la victoria con una jugada individual espectacular que dejó atrás a Lucas Martínez Quarta y remató al ángulo izquierdo del arco defendido por Franco Armani, quien figuró como la gran figura de River.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene que replantear sus objetivos para lo que resta del año, concentrándose en la competencia local. River, actualmente escolta de Riestra en la Zona B del Torneo Clausura, enfrentará este domingo a las 18 horas al Malevo en el estadio Monumental, buscando mantener su posición y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, un objetivo que aún no está asegurado.

Además, el jueves próximo se medirá a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, otra oportunidad para el equipo de Gallardo de conseguir títulos en la temporada.

La eliminación en el torneo continental marca un golpe duro para El Millonario, que ahora deberá focalizarse en sumar puntos y mejorar su rendimiento para seguir vigente en el fútbol argentino y preparar la reestructuración necesaria para la próxima temporada internacional.

FORMACIONES

Palmeiras 3: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River 1: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.