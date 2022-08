Adiós, capitán: Diego Romero no continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

(Pasta de Campeón - ADNSUR) El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Martín Villagran, habló en UcU Radio acerca del armado del equipo y lo que espera para la temporada que viene. En la entrevista, confirmó que el emblema y referente del equipo, Diego Romero, no continuará vistiendo la camiseta del “Verde”.

“Pudimos renovar a Orresta, Mencia y bueno Vazquez, Stheli y Barreiro tenían contrato así que tenemos una base de cinco jugadores. A eso se le suman Gramajo, Mariani y DeVaughn”, comentó.

Por la continuidad de Romero, el entrendor confirmó que no seguirá: “A Diego Romero se le hizo un ofrecimiento, pero avisó que finalmente no la aceptaba, así que no continuará en la institución».

“Este mercado fue muy complejo, porque nos pasó que teníamos algunos nombres que estaban casi cerrados, y un lunes aumentó el dólar, y tuvimos que salir nuevamente a buscar jugadores”, finalizó.