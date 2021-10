(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery se quedó sin DT tras el empate de Newbery ante Huracán del pasado domingo. Este martes, la dirigencia “Aeronauta” se reunió con Isaías Aberasturi y le comunicaron la decisión de finalizar el proyecto. De esta forma lo contó el DT en Fair Play (100.1).

“Estoy sorprendido, pero tranquilo porque la decisión que tomo la gente de Newbery se habló en buenos términos, me llevo un buen recuerdo del club, una buena campaña donde salvo los dos partidos con Huracán los otros 12 partidos los ganamos para seguir peleando el torneo”, comentó.

“La dirigencia decidió cortar el proceso ahora y no esperar hasta final del torneo para buscar otra alternativa que se haga cargo del equipo. En líneas generales el equipo demostró buen futbol, los clásicos hay que ganarlos y lamentablemente no lo pudimos hacer”, remarcó.

La campaña de Isaías Aberasturi no fue mala en resultados y estadísticas. Gano 12 partidos de 14, pero fue derrotado en el primer clásico 2 a 1 y el pasado domingo empató ante el histórico rival 0 a 0.

“Me voy tranquilo por lo que hice, fue un buen trabajo pero no alcanzó. Fue una charla que tuvimos hoy y se tomó la decisión. Uno es hombre el futbol y entiende que tratamos de hacer las cosas bien y de parte de la dirigencia ellos me dijeron que tuvieron una buena impresión. Dentro de todo me voy conforme”, explicó.

“Nosotros teníamos pensado arrancar la semana para enfrentar a la CAI, entendemos que teníamos chances de campeonar y faltan 12 puntos por jugar, la chance más importante que teníamos era la del domingo. Lo intentamos y tuvimos la chance más claras y los árbitros nos perjudicaron”, finalizó.