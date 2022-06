(Pasta de Campeón / ADNSUR) - De futbolista a bancario, de bancario a entrenador. Sergio Maza es el nuevo entrenador de Jorge Newbery. El DT salteño llegará el próximo fin de semana para sumarse al Lobo, equipo que buscará el ascenso al Federal A.

Este martes, dialogó con Pasta de Campeón. A 2700 kilómetros de la ciudad del petróleo contó sus sensaciones y cómo se dio su llegada al aeronauta. "Estoy contento porque es una nueva oportunidad de trabajo para aprovechar al máximo. Hay que brindar todo de nuestra parte como cuerpo técnico. Gente cercana presentó mi currículum. Siempre pasa que cuando uno dirige quedan relaciones; me preguntaron si había posibilidad de poner mi currículum y dije que sí. Y Newbery tiene una dirigencia sería. Yo tuve la suerte de tener buenas referencias, tuve una charla, me dieron señales de buenas vibras y pudimos llegar a un acuerdo".

Respecto a que lo sedujo a venir a la Patagonia, el entrenador aseguró que lo principal en estos tiempos y en su carrera es que lo hayan elegido y le hayan dado una posibilidad de trabajo. "Lo que me sedujo fue que me eligieron a mí; es muy valorable. Newbery tiene un acompañamiento serio, y básicamente lo que más me puso feliz es que me eligieron a mi", indicó.

