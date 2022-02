(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Esta tarde se disputó el partido entre Ferro y Deportivo Portugués en kilómetro 5 ante un gran marco de público que copó la cancha para alentar al equipo local. El “Lusitano” logró quedarse con el duelo por 2 a 1 y de esta forma quedó a cuatro puntos de su escolta a dos fechas del final del torneo.

Leo Bustamante fue la gran figura del conjunto de Diego Gelinger, ya que anotó los dos goles de su equipo y fue determinante en el desarrollo del partido. Aguantó, tuvo chances de gol y logró ser una gran descarga para los volantes. Tras la enorme victoria, el delantero dialogó con Pasta de Campeón.

“Estoy muy contento por el grupo que tenemos, teníamos varias bajas pero pudimos sacarlo adelante. Vinimos con la cabeza metida con el objetivo de llevarnos los tres puntos”, comentó.

Portugués se quedó con un partidazo y está a un paso de ascender a la “A”

“Estoy muy contento con el grupo que hicimos, estrenamos mucho y dejamos todo en la semana para esto. Hoy me tocó a mí, tuve las oportunidades y pude aprovecharlo. Se me dio por convertir el gol y estoy muy feliz. Pensamos que se nos iba a hacer fácil después de la expulsión del jugador de ellos, pero se nos hizo difícil. No hay que relajarse, quedan dos semanas más y seguir de esta forma”, remarcó.