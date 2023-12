A un año del Mundial, Sofía Martínez volvió a hablar de las miradas con Messi e hizo una declaración sorpresiva

La periodista Sofía Martínez recordó el momento que tuvo con Lionel Messi después de que finalizara el encuentro de la selección argentina frente a Croacia e hizo una revelación de acuerdo a cuando el “10” la miró fijamente mientras lo elogiaba.

En aquel entonces, la joven le dedicó emotivas palabras que en un primer momento todo indicó que el mejor jugador del mundo estaba más que emocionado, algo que pudo ser visto en las cámaras de televisión.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la Copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo", exclamó Martínez en el campo de juego mientras los de Lionel Scaloni celebraban la victoria contra la selección europea.

Lo cierto es que la periodista habló nuevamente de ese momento y puso en duda si la sonrisa y los ojos vidriosos se debieron a sus declaraciones. "Para mí, él me miró y me prestó atención. Eso fue para mí lo más mágico, de todo el hecho de repente conservar esa mirada y que me preste atención, pero si se emocionó o no se emocionó, ¿qué sé yo?", dijo.

De esta manera, Martínez negó que se haya emocionado, pero indicó: "no derramó una lágrima, cosa que uno puede decir: 'Se emocionó'. Para mí le llegó", reconoció.

"La emoción era mía desde ya por decirle eso en ese momento después de la semifinal, ya que estábamos en la final y le digo esas palabras", concluyó la joven en el programa "ESPN Playroom" conducido por Migue Granados.