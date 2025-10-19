La selección argentina, que buscará el séptimo título en juveniles, se enfrentará este domingo a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

La selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, llega a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.

La “Albiceleste” terminó primera en el grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final derrotó a Nigeria por 4-0, mientras que en los cuartos le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primero en el grupo C, que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Este trascendental encuentro está programado para las 20:00 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

Las probables formaciones y otros detalles del partido:

Argentina – Marruecos.

Estadio: Nacional.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Hora: 20:00. TV: Telefe y DSports.

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.