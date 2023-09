No es muy común cumplir el sueño de jugar al fútbol y menos que tus hermanos también lo seas para luego tener una remota posibilidad de compartir campo de juego. Sin dudas, poder compartir los entrenamientos y dar una vuelta olímpica con tus hermanos es algo que muy pocos pueden vivir.

El fútbol de Comodoro Rivadavia tiene cientos de historias, y la que existe en el equipo campeón del ascenso merece ser contada. Hernán y Axel Romero compartieron el plantel con Fernando Calculef y los tres hermanos dieron la vuelta olímpica abrazados.

Fer es un histórico del fútbol comodorense. A sus 33 años tiene otra visión y a la par de entrenar y jugar comenzó a estar más en la parte dirigencial de Diadema para que el club de su barrio crezca. Axel (27) fue el goleador del equipo campeón con 22 tantos y su hermano Hernán (20) aportó lo suyo como carrilero o delantero en un equipo que se consagró campeón en la última fecha al ganarle a Ferro 2-0 en condición de visitante.

"Salir campeón con ellos es felicidad pura. A Fer crecí viéndolo y disfrutar en la cancha con él y Hernan es lo mejor que me puede estar pasando este año. Es segunda vez que salimos campeones con Fer en Diadema, y esta vez se sumo Hernán. Jugar con mis hermanos y campeonar creo que es el sueño de todos", le contó Axel a Pasta de Campeón.

Los hermanos sufrieron la pérdida de su mamá Rosana el año pasado, y sintieron que las ganas de seguir jugando se desvanecían. Pero con el correr de los meses lo charlaron y entendieron que para ella lo mejor serían que continúen juntos, y en lo posible adentro de una cancha.

“Jugar con mis hermanos es algo muy lindo, un orgullo. Es algo que nos regala mi vieja, el día que perdimos a mi vieja la verdad no queríamos seguir. Los tres teniamos pensado dejar. Y eso nos motivo. La vieja siempre quería vernos juntos, y eso nos inspiró a seguir. Por suerte logramos este primer objetivo, y creo que salir campeón se lo debemos a mi vieja. Hubo días que no queres entrenar, no queres saber nada…y entender que la vieja quería esto fue el plus que nosotros necesitabamos. Lo entendimos así”, confesó Fernando Calculef a Pasta de Campeón.

Axel aportó 22 goles en este campeonato, y habló del significado que tiene este logro obtenido en la primera mitad del 2023 con Diadema. “En lo deportivo muy contento, conformamos un equipo ganador, con los chicos del club y los pocos que nos reforzamos, trajimos a los que nesitamos y se vio en el campeonato que tenemos hambre de querer más con el club. El club está creciendo para bien y se nota en la clase de jugadores que tenemos también”, explicó el jugador que vistió las camisetas de Newbery, Huracán y Petroquímica.

Fernando asegura que disfruta y vive cada día porque sabe que queda poco. “A mi edad uno ya está más pensando en el retiro, pero esto es algo hermoso lo que nos tocó vivir como hermanos y en el club del barrio”, graficó.

Hace una década, Axel y Fernando también tuvieron el privilegio de salir campeones con Diadema. “La verdad que esto nos pone re feliz. Después del 2014 que fue que salimos campeones, pasaron muchas cosas en el club y la remamos bastante para que el club salga adelante y ahora que el club está creciendo y es un mimo ganar el campeonato”, subrayó Axel Romero.

Como los Korioto, o como los Romero-Calculef en Diadema,“los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”, reza el Martín Fierro y los hermanos Hernán, Axel y Fernando lo entendieron a la perfección.

(Foto gentileza: Angel Cárdenas - Ojo Vlindado)