En el año 2000, el fútbol argentino sufrió una de las situaciones más duras y polémicas que envuelve a los profesionales, cuando la noticia que circuló por todos lados tenía que ver con la muerte de Mirko Saric, de apenas 21 años, que se quitó la vida en su casa cuando era una de las grandes promesas de San Lorenzo.

Más allá de haber tenido un comienzo soñado, con el correr de los meses la situación se volvió muy dura para él. Una lesión ligamentaria, un accidente cuanto menos dudoso y una situación amorosa en la que buscaron aprovechar de su condición de futbolistas, desencadenaron en esa decisión.

Antes de todo eso, cuando nadie esperaba una situación así, Mirko vivía el sueño de todo jugador. Debutó en la Primera División el 22 de diciembre de 1996, contra Unión en Santa Fe, con Carlos Aimar como entrenador, pero su explosión llegó en 1999, con Oscar Ruggeri en el banco de suplentes, donde muchos lo empezaron a comparar con Fernando Redondo.

Incluso, eso parecía no ser sólo un invento de la prensa, sino que Real Madrid estaba dispuesto a pagar 10 millones de dólares por él, pero San Lorenzo pedía 13 y la operación se cayó. A los meses, el 19 de diciembre de 1999, en un partido en Reserva contra River, Saric se rompió los ligamentos cruzados de la pierna derecha, y allí comenzó su debacle psicológica.

Finalmente, el 4 de abril del 2000, en su habitación, y su madre Ivana fue quien se encontró con su cuerpo sin vida. El duro golpe llevó a mas de 500 personas a despedir los restos de Mirko, que fueron inhumados en el cementerio de Flores.

"Cada aniversario es especial, se viene todo encima. Cuesta, yo lo llevo a mi manera y cada uno de la familia de la suya, no es fácil", comentó Martín Saric, hermano de Mirko, que también era jugador de fútbol. A 20 años sigue presente en su vida. "Yo lo recuerdo diariamente, está día a día. Mi hermano era un pibe que no entendía las injusticias, que no podía entender la mente del ser humano, existían situaciones que le hacían muy mal y no las podía afrontar", confirmó.

En su momento, el caso de depresión del mediocampista central llevó a focalizar aún más el apoyo piscológico y el rol de la psicología deportiva en los clubes, que lentamente empezaron a incorporarlo. Hoy por hoy, como ejemplo, San Lorenzo cuenta con dos responsables del área y así lo reflejan los jugadores contemporáneos a Mirko.

"Nosotros tenemos muy en cuenta la parte psicológica y otros factores que cuando yo jugaba no tenía. Como futbolista padecí el hecho de no tener una ayuda en su momento, pude hacerlo gracias a mi familia", aseguró Fernando Kuyumchoglu, coordinador general de las Divisiones Inferiores.

Bernardo Romeo, que fue compañero de Saric en su momento en el Ciclón, también respaldó la situación. "El jugador de fútbol se encuentra rápidamente con cosas que no son normales. El área de psicología en el deporte es muy importante, quizás antes no había tanto en ese aspecto", cerró el ex goleador sobre un tema que ya está insertado en el fútbol, pero que nunca fue así